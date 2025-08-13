https://1prime.ru/20250813/rossija-860647847.html

Глава РФПИ призвал разоблачить схему фальсификаций, связанных с Россией

2025-08-13

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал разоблачить схему создания фальсификаций, связанных с якобы вмешательством РФ в американские выборы в 2016 году, и механизмы их продвижения в СМИ. Так он прокомментировал пост пользователя соцсети Х, в котором тот заявил, что в преддверии встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа распространяется новая клевета, нацеленная на срыв саммита. "Те же люди, которые тогда распространяли фейковые истории, сейчас продвигают деструктивные. Никаких уроков из этого не было извлечено. Важно разоблачить схему фальсификаций, связанных с Россией, и механизмы, которые позволяют фейкам доминировать в некоторых частях СМИ", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х. Директор национальной разведки США Тулси Габбард 20 июля заявила, что власти США располагают доказательствами, которые позволяют предъявить обвинения участникам сговора из администрации Обамы на выборах 2016 года, где победил Дональд Трамп. Габбард добавила, что США вскоре представят больше данных о сговоре по раздуванию темы о якобы вмешательстве России в выборы в 2016 году. Ранее Трамп обвинил Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года. В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами якобы сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования. Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке. Как сообщает издание Newsweek, на удаление доклада с сайта обратили внимание американские интернет-пользователи. На страницах сайта, связанных с докладом, теперь отображается надпись "Не найдено". Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

2025

