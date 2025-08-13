https://1prime.ru/20250813/rossijane-860650077.html

Россияне стали больше интересоваться защитой детей от мошенников

Россияне стали больше интересоваться защитой детей от мошенников - 13.08.2025, ПРАЙМ

Россияне стали больше интересоваться защитой детей от мошенников

Россияне стали больше интересоваться защитой детей от мошенников: число запросов по этой теме в июне 2025 года в "Яндекс Поиске" выросло на 75% по сравнению с... | 13.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-13T05:20+0300

2025-08-13T05:20+0300

2025-08-13T05:20+0300

бизнес

россия

москва

челябинск

ростов-на-дону

яндекс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860650077.jpg?1755051646

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Россияне стали больше интересоваться защитой детей от мошенников: число запросов по этой теме в июне 2025 года в "Яндекс Поиске" выросло на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали РИА Новости в "Яндексе". "В июле этого года повышенный интерес все еще сохранялся: запросов на тему защиты детей от мошенников было на 75% больше, чем годом ранее", - сказали в компании. По словам аналитиков, популярность подобных запросов стала расти с января текущего года и достигла пика в марте - доля среди всех запросов была на 110% выше, чем годом ранее. Больше всего этой темой интересуются жители Москвы, Челябинска и Ростова-на-Дону. Каждый второй запрос от пользователей касается описания конкретных ситуаций, которые связаны с ними или с их детьми: к примеру, "ребенок с карты матери перевел мошенникам" или "что может быть если ребенку на телефон мошенники прислали код и он его продиктовал". Популярными также стали общие вопросы о схемах мошенничества и способах защиты: "могут ли мошенники взять кредит ребенку 14 лет", "как защитить номер ребенка от мошенников" или "как обезопасить карту ребенка от мошенников". "Главный принцип безопасности в сети, который нужно объяснить ребенку, похож на правило "не переходи на красный свет". Важно объяснить, что переходить по ссылкам от незнакомцев может быть опасно, а общаться по телефону и в любых мессенджерах можно только со знакомыми людьми. Еще можно подключить своему ребенку автоматический определитель номера, который отклоняет звонки с подозрительных номеров", - прокомментировал руководитель группы обучения информационной безопасности в "Яндексе" Александр Лунев.

москва

челябинск

ростов-на-дону

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, челябинск, ростов-на-дону, яндекс