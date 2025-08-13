https://1prime.ru/20250813/rossiya-860675955.html

"Возобновила рост, избежав рецессии". Экономика России снова удивила Запад

"Возобновила рост, избежав рецессии". Экономика России снова удивила Запад - 13.08.2025

"Возобновила рост, избежав рецессии". Экономика России снова удивила Запад

Как свидетельствует информагентство Bloomberg, во втором квартале экономика России сумела избежать рецессии и возобновила рост. При этом было отмечено,... | 13.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Как свидетельствует информагентство Bloomberg, во втором квартале экономика России сумела избежать рецессии и возобновила рост. При этом было отмечено, российский ВВП ускорил темпы роста вопреки давлению сверхвысокой ключевой ставки ЦБ РФ. По мнению опрошенных агентством экономистов, дальнейшая динамика российской экономики в существенной степени будет зависеть от результатов переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске.Темпы роста российского ВВП во втором квартале опрошенные агентством экономисты оценили в 1,5%. Таким образом, был показан рост в сравнении в первым кварталом, из чего делается вывод, что российская экономика избежала снижения на протяжении двух кварталов подряд, что свидетельствовало бы о технической рецессии, говорится в статье.Ссылаясь на данные ЦБ РФ, авторы материала указывают, что прогнозируемый годовой рост ВВП во втором квартале достиг 1,8% против 1,4% в течение предыдущего аналогичного периода.Что касается дальнейшего развития российской экономики, то опрошенные Bloomberg экономисты полагают, что оно в значительной степени будет зависеть от результатов встречи на высшем уровне на Аляске. Например, по мнению главного экономиста по развивающимся рынкам в Capital Economics Уильяма Джексона, если лидеры РФ и США договорятся о частичном снятии санкции с России, это "облегчит состояние" ее экономики, которую, как он считает, держат в напряжении военные расходы.А если в результате переговоров против Российской Федерации, наоборот, будут введены "дополнительные жесткие санкции", то это, по прогнозу ведущего экономиста Oxford Economics Татьяны Орловой, может привести Россию, соответственно, к экономическому спаду.

