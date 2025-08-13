https://1prime.ru/20250813/rossiya-860678194.html

"Демонизировать Путина". Орбан дерзко высказался о России

"Демонизировать Путина". Орбан дерзко высказался о России - 13.08.2025, ПРАЙМ

"Демонизировать Путина". Орбан дерзко высказался о России

Европа всеми силами саботирует усилия Москвы по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом в социальной сети Х написал премьер-министр Венгрии Виктор | 13.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-13T15:40+0300

2025-08-13T15:40+0300

2025-08-13T15:51+0300

политика

россия

владимир путин

венгрия

виктор орбан

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849847958_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_5bc587efb0ba0c3630b8b92a40b30a76.jpg

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Европа всеми силами саботирует усилия Москвы по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом в социальной сети Х написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Вместо того, чтобы вернуться из иллюзий в реальность и вести переговоры, они решают демонизировать президента России Владимира Путина и блокировать единственный путь к миру", - написал венгерский лидер.Орбан также отметил, что сложившаяся ситуация говорит о беспомощности Европы и дает возможность другим решать ее судьбу.Ранее 12 августа венгерский лидер отметил, что Москва уже одержала победу в украинском конфликте.

https://1prime.ru/20250813/mid-860670290.html

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, венгрия, виктор орбан