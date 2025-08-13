https://1prime.ru/20250813/rossiya-860678194.html
"Демонизировать Путина". Орбан дерзко высказался о России
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Европа всеми силами саботирует усилия Москвы по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом в социальной сети Х написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Вместо того, чтобы вернуться из иллюзий в реальность и вести переговоры, они решают демонизировать президента России Владимира Путина и блокировать единственный путь к миру", - написал венгерский лидер.Орбан также отметил, что сложившаяся ситуация говорит о беспомощности Европы и дает возможность другим решать ее судьбу.Ранее 12 августа венгерский лидер отметил, что Москва уже одержала победу в украинском конфликте.
