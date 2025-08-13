Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Демонизировать Путина". Орбан дерзко высказался о России - 13.08.2025
"Демонизировать Путина". Орбан дерзко высказался о России
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Европа всеми силами саботирует усилия Москвы по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом в социальной сети Х написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Вместо того, чтобы вернуться из иллюзий в реальность и вести переговоры, они решают демонизировать президента России Владимира Путина и блокировать единственный путь к миру", - написал венгерский лидер.Орбан также отметил, что сложившаяся ситуация говорит о беспомощности Европы и дает возможность другим решать ее судьбу.Ранее 12 августа венгерский лидер отметил, что Москва уже одержала победу в украинском конфликте.
15:40 13.08.2025 (обновлено: 15:51 13.08.2025)
 
"Демонизировать Путина". Орбан дерзко высказался о России

Орбан призвал ЕС перестать демонизировать Путина и блокировать мирные усилия

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Европа всеми силами саботирует усилия Москвы по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом в социальной сети Х написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Вместо того, чтобы вернуться из иллюзий в реальность и вести переговоры, они решают демонизировать президента России Владимира Путина и блокировать единственный путь к миру", - написал венгерский лидер.
Орбан также отметил, что сложившаяся ситуация говорит о беспомощности Европы и дает возможность другим решать ее судьбу.
Ранее 12 августа венгерский лидер отметил, что Москва уже одержала победу в украинском конфликте.
Встреча Путина и Трампа в Осаке
В МИД обозначили возможные темы для обсуждения на встрече Путина и Трампа
