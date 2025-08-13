https://1prime.ru/20250813/rynok-860668949.html

Российский рынок акций перешел к незначительному снижению

Российский рынок акций перешел к незначительному снижению - 13.08.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций перешел к незначительному снижению

Российский рынок акций в основную торговую сессию среды перешел к незначительному снижению после неудавшихся попыток утреннего роста в направлении... | 13.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-13T12:36+0300

2025-08-13T12:36+0300

2025-08-13T12:36+0300

экономика

рынок

акции

торги

сша

аляска

богдан зварич

алексей антонов

мосбиржа

ростелеком

https://cdnn.1prime.ru/img/83707/68/837076826_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_4398ec43ccd2e0fe32de31933dd02d67.jpg

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды перешел к незначительному снижению после неудавшихся попыток утреннего роста в направлении психологической отметки в 3 000 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.21 мск снижался на 0,19%, до 2 971,52 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,41%, до 1 239,22 пункта. Ранее в ходе торгов индекс Мосбиржи максимально повышался до 2 988,25 пункта. Около полудня дешевеют, в частности, бумаги ВК (-1,1%), "Ростелекома" (-3,9%), "Алросы" (-1,8%). Дорожают бумаги "Полюса" (+1,1%), "Хэдхантера" (+1,6%), "Русгидро" (+1,5%). Российский рынок акций с утра попытался продолжить восходящую динамику, отмечает Богдан Зварич из ПСБ. "Однако данное движение спровоцировало активизацию продаж. "Перегретость" отдельных бумаг и желание инвесторов зафиксировать прибыль может способствовать переходу рынка к краткосрочному откату и компенсации части роста. Целевым диапазоном на среду для индекса Мосбиржи может выступить коридор 2960 - 3020 пунктов", - добавляет он. По-прежнему все внимание приковано к предстоящей встрече лидеров России и США, которая запланирована на Аляске 15 августа, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Пока никаких значимых новостей по этой теме не поступало, а, значит, и поводов для сильных движений нет. Вряд ли они появятся до пятницы. Не исключаем, что осторожная фиксация прибыли теми, кто купил бумаги при индексе Мосбиржи ниже 2 800 пунктов, продолжится", - добавляет он.

https://1prime.ru/20250812/torgi-860643095.html

сша

аляска

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, торги, сша, аляска, богдан зварич, алексей антонов, мосбиржа, ростелеком, алроса