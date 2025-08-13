https://1prime.ru/20250813/sanktsii-860678724.html

Минфин США оценил вероятность усиления антироссийских санкций после саммита

Минфин США оценил вероятность усиления антироссийских санкций после саммита - 13.08.2025, ПРАЙМ

Минфин США оценил вероятность усиления антироссийских санкций после саммита

Министр финансов США Скотт Бессент предупредил, что Соединенные Штаты могут ужесточить санкционное давление на Россию, если предстоящая встреча президентов... | 13.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-13T15:57+0300

2025-08-13T15:57+0300

2025-08-13T15:57+0300

экономика

сша

санкции против рф

россия

аляска

скотт бессент

минфин сша

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/83711/89/837118960_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a1c0a2afd32c50649ccad107783d199f.jpg

ВАШИНГТОН, 13 авг - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент предупредил, что Соединенные Штаты могут ужесточить санкционное давление на Россию, если предстоящая встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске не принесет положительных результатов."Мы ввели вторичные пошлины в отношении Индии за покупку российской нефти. И я могу предположить, что, если дела пойдут плохо, то санкции или вторичные пошлины могут быть повышены", - сказал Бессент в интервью Bloomberg TV. Тем не менее, Бессент отметил, что масштаб и продолжительность санкций могут варьироваться в зависимости от итогов переговоров двух лидеров."Санкции могут быть усилены, могут быть ослаблены. Они могут иметь ограниченный срок действия, а могут продолжаться бессрочно", - сказал министр. Кроме того, Бессент вновь призвал европейские страны присоединиться к введению вторичных пошлин против России с целью создания еще большего количества рычагов давления на Москву.Ранее Кремль и Белый дом подтвердили, что Путин и Трамп встретятся 15 августа в Анкоридже на Аляске. В конце июля американский лидер объявил о введении пошлин в размере 25% на импорт из Индии, ссылаясь на высокие тарифы Нью-Дели, торговые барьеры и сотрудничество с Россией. Эти меры вступили в силу 7 августа. Также Трамп подписал указ о дополнительных 25% пошлин на импорт из Индии за закупки российской нефти, которые начнут действовать с 27 августа.

https://1prime.ru/20250813/kitay-860657320.html

сша

аляска

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, санкции против рф, россия, аляска, скотт бессент, минфин сша, дональд трамп, владимир путин