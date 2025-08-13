Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин США оценил вероятность усиления антироссийских санкций после саммита - 13.08.2025, ПРАЙМ
Минфин США оценил вероятность усиления антироссийских санкций после саммита
Минфин США оценил вероятность усиления антироссийских санкций после саммита - 13.08.2025, ПРАЙМ
Минфин США оценил вероятность усиления антироссийских санкций после саммита
Министр финансов США Скотт Бессент предупредил, что Соединенные Штаты могут ужесточить санкционное давление на Россию, если предстоящая встреча президентов... | 13.08.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 13 авг - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент предупредил, что Соединенные Штаты могут ужесточить санкционное давление на Россию, если предстоящая встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске не принесет положительных результатов."Мы ввели вторичные пошлины в отношении Индии за покупку российской нефти. И я могу предположить, что, если дела пойдут плохо, то санкции или вторичные пошлины могут быть повышены", - сказал Бессент в интервью Bloomberg TV. Тем не менее, Бессент отметил, что масштаб и продолжительность санкций могут варьироваться в зависимости от итогов переговоров двух лидеров."Санкции могут быть усилены, могут быть ослаблены. Они могут иметь ограниченный срок действия, а могут продолжаться бессрочно", - сказал министр. Кроме того, Бессент вновь призвал европейские страны присоединиться к введению вторичных пошлин против России с целью создания еще большего количества рычагов давления на Москву.Ранее Кремль и Белый дом подтвердили, что Путин и Трамп встретятся 15 августа в Анкоридже на Аляске. В конце июля американский лидер объявил о введении пошлин в размере 25% на импорт из Индии, ссылаясь на высокие тарифы Нью-Дели, торговые барьеры и сотрудничество с Россией. Эти меры вступили в силу 7 августа. Также Трамп подписал указ о дополнительных 25% пошлин на импорт из Индии за закупки российской нефти, которые начнут действовать с 27 августа.
Экономика, США, санкции против РФ, РОССИЯ, Аляска, Скотт Бессент, Минфин США, Дональд Трамп, Владимир Путин
15:57 13.08.2025
 
Минфин США оценил вероятность усиления антироссийских санкций после саммита

Минфин Бессент: если саммит на Аляске пройдет неудачно, США усилят санкции против РФ

ВАШИНГТОН, 13 авг - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент предупредил, что Соединенные Штаты могут ужесточить санкционное давление на Россию, если предстоящая встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске не принесет положительных результатов.
"Мы ввели вторичные пошлины в отношении Индии за покупку российской нефти. И я могу предположить, что, если дела пойдут плохо, то санкции или вторичные пошлины могут быть повышены", - сказал Бессент в интервью Bloomberg TV.
Тем не менее, Бессент отметил, что масштаб и продолжительность санкций могут варьироваться в зависимости от итогов переговоров двух лидеров.
"Санкции могут быть усилены, могут быть ослаблены. Они могут иметь ограниченный срок действия, а могут продолжаться бессрочно", - сказал министр.
Кроме того, Бессент вновь призвал европейские страны присоединиться к введению вторичных пошлин против России с целью создания еще большего количества рычагов давления на Москву.
Ранее Кремль и Белый дом подтвердили, что Путин и Трамп встретятся 15 августа в Анкоридже на Аляске.
В конце июля американский лидер объявил о введении пошлин в размере 25% на импорт из Индии, ссылаясь на высокие тарифы Нью-Дели, торговые барьеры и сотрудничество с Россией. Эти меры вступили в силу 7 августа. Также Трамп подписал указ о дополнительных 25% пошлин на импорт из Индии за закупки российской нефти, которые начнут действовать с 27 августа.
