https://1prime.ru/20250813/sanktsii-860688972.html

США разрешили нарушать санкции против РФ для организации встречи на Аляске

США разрешили нарушать санкции против РФ для организации встречи на Аляске - 13.08.2025, ПРАЙМ

США разрешили нарушать санкции против РФ для организации встречи на Аляске

США разрешили до 20 августа все операции, запрещенные в рамках антироссийских санкций, которые необходимы для организации встречи лидеров России и США на... | 13.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-13T21:36+0300

2025-08-13T21:36+0300

2025-08-13T21:36+0300

политика

сша

санкции против рф

владимир путин

дональд трамп

переговоры

https://cdnn.1prime.ru/img/82903/36/829033651_0:165:3095:1906_1920x0_80_0_0_3fc017927b1752e20d8000fea3cade03.jpg

ВАШИНГТОН, 13 авг - ПРАЙМ. США разрешили до 20 августа все операции, запрещенные в рамках антироссийских санкций, которые необходимы для организации встречи лидеров России и США на Аляске, следует из опубликованной лицензии американского минфина. "Все операции, запрещенные санкциями в отношении вредоносной иностранной деятельности, санкциями в отношении Украины/России, которые являются обычными и необходимы для участия или поддержки встреч в штате Аляска между правительством Соединенных Штатов Америки и правительством Российской Федерации, разрешены до 00.01 по восточному времени (07.01 мск) 20 августа 2025 года", - говорится в документе. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

https://1prime.ru/20250813/makron-860685304.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, санкции против рф, владимир путин, дональд трамп, переговоры