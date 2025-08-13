США разрешили нарушать санкции против РФ для организации встречи на Аляске

https://1prime.ru/20250813/sanktsii-860688972.html
ВАШИНГТОН, 13 авг - ПРАЙМ. США разрешили до 20 августа все операции, запрещенные в рамках антироссийских санкций, которые необходимы для организации встречи лидеров России и США на Аляске, следует из опубликованной лицензии американского минфина. "Все операции, запрещенные санкциями в отношении вредоносной иностранной деятельности, санкциями в отношении Украины/России, которые являются обычными и необходимы для участия или поддержки встреч в штате Аляска между правительством Соединенных Штатов Америки и правительством Российской Федерации, разрешены до 00.01 по восточному времени (07.01 мск) 20 августа 2025 года", - говорится в документе. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
