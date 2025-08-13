https://1prime.ru/20250813/sdek-860649457.html

СДЭК назвала самый дорогой канцтовар в доставке

СДЭК назвала самый дорогой канцтовар в доставке - 13.08.2025, ПРАЙМ

СДЭК назвала самый дорогой канцтовар в доставке

Шариковая ручка Montegrappa стоимостью около 316 тысяч рублей стала самым дорогим канцтоваром в доставке СДЭК, а самой дешевой - обычная школьная тетрадь за... | 13.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-13T04:47+0300

2025-08-13T04:47+0300

2025-08-13T04:47+0300

бизнес

сдэк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860649457.jpg?1755049647

МОСКВА, 13 авг – ПРАЙМ. Шариковая ручка Montegrappa стоимостью около 316 тысяч рублей стала самым дорогим канцтоваром в доставке СДЭК, а самой дешевой - обычная школьная тетрадь за 2,95 рубля, рассказали РИА Новости в компании. "Самый дорогой предмет из канцтоваров, заказанный на доставку: шариковая ручка Montegrappa - стоимостью 316 520 рублей. Самый дешевый товар: тетрадь школьная, 12 листов, линейка - 2,95 рубля", - рассказали в компании, отвечая на вопрос, какой самый дорогой и дешевый предметы из канцтоваров заказали на доставку у компании. В СДЭК отметили, что при заказе тетрадей чаще всего люди заказывают их без привязки в какому-то конкретному цвету (90% по данным доставки СДЭК). Именно зеленые приобретают лишь 3%, согласно данным заказов компании, и 1% выбирает категорию белых тетрадей. Похожая ситуация и с пеналами: наиболее часто в СДЭК заказывают пеналы без определенного цвета (80% заказов), черные пеналы составляют 6% от доставки, а синие - 4%. Портфели в преддверии 1 сентября выбирают без фильтра точного цвета (56% заказов). Четверть заказов составляют рюкзаки черного цвета, 6% – серые.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, сдэк