СДЭК назвала самый дорогой канцтовар в доставке - 13.08.2025
СДЭК назвала самый дорогой канцтовар в доставке
СДЭК назвала самый дорогой канцтовар в доставке
2025-08-13T04:47+0300
2025-08-13T04:47+0300
МОСКВА, 13 авг – ПРАЙМ. Шариковая ручка Montegrappa стоимостью около 316 тысяч рублей стала самым дорогим канцтоваром в доставке СДЭК, а самой дешевой - обычная школьная тетрадь за 2,95 рубля, рассказали РИА Новости в компании. "Самый дорогой предмет из канцтоваров, заказанный на доставку: шариковая ручка Montegrappa - стоимостью 316 520 рублей. Самый дешевый товар: тетрадь школьная, 12 листов, линейка - 2,95 рубля", - рассказали в компании, отвечая на вопрос, какой самый дорогой и дешевый предметы из канцтоваров заказали на доставку у компании. В СДЭК отметили, что при заказе тетрадей чаще всего люди заказывают их без привязки в какому-то конкретному цвету (90% по данным доставки СДЭК). Именно зеленые приобретают лишь 3%, согласно данным заказов компании, и 1% выбирает категорию белых тетрадей. Похожая ситуация и с пеналами: наиболее часто в СДЭК заказывают пеналы без определенного цвета (80% заказов), черные пеналы составляют 6% от доставки, а синие - 4%. Портфели в преддверии 1 сентября выбирают без фильтра точного цвета (56% заказов). Четверть заказов составляют рюкзаки черного цвета, 6% – серые.
2025
04:47 13.08.2025
 
СДЭК назвала самый дорогой канцтовар в доставке

СДЭК назвала ручку Montegrappa самым дорогим канцтоваром в доставке

МОСКВА, 13 авг – ПРАЙМ. Шариковая ручка Montegrappa стоимостью около 316 тысяч рублей стала самым дорогим канцтоваром в доставке СДЭК, а самой дешевой - обычная школьная тетрадь за 2,95 рубля, рассказали РИА Новости в компании.
"Самый дорогой предмет из канцтоваров, заказанный на доставку: шариковая ручка Montegrappa - стоимостью 316 520 рублей. Самый дешевый товар: тетрадь школьная, 12 листов, линейка - 2,95 рубля", - рассказали в компании, отвечая на вопрос, какой самый дорогой и дешевый предметы из канцтоваров заказали на доставку у компании.
В СДЭК отметили, что при заказе тетрадей чаще всего люди заказывают их без привязки в какому-то конкретному цвету (90% по данным доставки СДЭК). Именно зеленые приобретают лишь 3%, согласно данным заказов компании, и 1% выбирает категорию белых тетрадей. Похожая ситуация и с пеналами: наиболее часто в СДЭК заказывают пеналы без определенного цвета (80% заказов), черные пеналы составляют 6% от доставки, а синие - 4%.
Портфели в преддверии 1 сентября выбирают без фильтра точного цвета (56% заказов). Четверть заказов составляют рюкзаки черного цвета, 6% – серые.
 
