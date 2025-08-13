Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СДЭК назвала самый необычный канцтовар перед началом учебного года - 13.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250813/sdek-860650496.html
СДЭК назвала самый необычный канцтовар перед началом учебного года
СДЭК назвала самый необычный канцтовар перед началом учебного года - 13.08.2025, ПРАЙМ
СДЭК назвала самый необычный канцтовар перед началом учебного года
Ручка в виде волшебной палочки профессора Северуса Снейпа из магической вселенной Гарри Поттера стала самым необычным канцтоваром, который перевез СДЭК перед... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T05:47+0300
2025-08-13T05:47+0300
гарри поттер
сдэк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860650496.jpg?1755053279
МОСКВА, 13 авг – ПРАЙМ. Ручка в виде волшебной палочки профессора Северуса Снейпа из магической вселенной Гарри Поттера стала самым необычным канцтоваром, который перевез СДЭК перед началом нового учебного года, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. "Самый необычный предмет, перевозимый компанией: ручка Гарри Поттер в виде палочки профессора Северуса Снейпа", – ответили в компании на вопрос о самом необычном предмете, доставленном в преддверии 1 сентября. Профессор Северус Снейп является одним из персонажей книг о Гарри Поттере. Разнообразные ручки в виде волшебных палочек из "Гарри Поттера" в большом количестве предлагают российские маркетплейсы. В свою очередь коммерческий директор федеральной транспортной компании "Скиф-Карго" Михаил Коптев рассказал агентству, что самыми необычными товарами, которые ежегодно перевозит компания в преддверии нового учебного года, являются специальные учебные принадлежности. Это, например, тубусы и мольберты для учащихся художественных школ, а также нотные подставки и музыкальные инструменты – для музыкальных школ.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
гарри поттер, сдэк
Гарри Поттер, СДЭК
05:47 13.08.2025
 
СДЭК назвала самый необычный канцтовар перед началом учебного года

СДЭК перевез в преддверии нового учебного года ручку в виде палочки профессора Снейпа

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 авг – ПРАЙМ. Ручка в виде волшебной палочки профессора Северуса Снейпа из магической вселенной Гарри Поттера стала самым необычным канцтоваром, который перевез СДЭК перед началом нового учебного года, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
"Самый необычный предмет, перевозимый компанией: ручка Гарри Поттер в виде палочки профессора Северуса Снейпа", – ответили в компании на вопрос о самом необычном предмете, доставленном в преддверии 1 сентября.
Профессор Северус Снейп является одним из персонажей книг о Гарри Поттере.
Разнообразные ручки в виде волшебных палочек из "Гарри Поттера" в большом количестве предлагают российские маркетплейсы.
В свою очередь коммерческий директор федеральной транспортной компании "Скиф-Карго" Михаил Коптев рассказал агентству, что самыми необычными товарами, которые ежегодно перевозит компания в преддверии нового учебного года, являются специальные учебные принадлежности. Это, например, тубусы и мольберты для учащихся художественных школ, а также нотные подставки и музыкальные инструменты – для музыкальных школ.
 
Гарри ПоттерСДЭК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала