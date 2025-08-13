СДЭК назвала самый необычный канцтовар перед началом учебного года

https://1prime.ru/20250813/sdek-860650496.html
МОСКВА, 13 авг – ПРАЙМ. Ручка в виде волшебной палочки профессора Северуса Снейпа из магической вселенной Гарри Поттера стала самым необычным канцтоваром, который перевез СДЭК перед началом нового учебного года, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
"Самый необычный предмет, перевозимый компанией: ручка Гарри Поттер в виде палочки профессора Северуса Снейпа", – ответили в компании на вопрос о самом необычном предмете, доставленном в преддверии 1 сентября.
Профессор Северус Снейп является одним из персонажей книг о Гарри Поттере.
Разнообразные ручки в виде волшебных палочек из "Гарри Поттера" в большом количестве предлагают российские маркетплейсы.
В свою очередь коммерческий директор федеральной транспортной компании "Скиф-Карго" Михаил Коптев рассказал агентству, что самыми необычными товарами, которые ежегодно перевозит компания в преддверии нового учебного года, являются специальные учебные принадлежности. Это, например, тубусы и мольберты для учащихся художественных школ, а также нотные подставки и музыкальные инструменты – для музыкальных школ.
