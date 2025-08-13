https://1prime.ru/20250813/serbiya-860677311.html

Вучич пообещал провести в Сербии досрочные досрочные парламентские выборы

БЕЛГРАД, 13 авг – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил о проведении досрочных парламентских выборов и заверил, что не намерен менять конституцию или участвовать в президентских выборах, которые пройдут через полтора года."Они будут раньше установленного законом срока, и на этих выборах увидим, что думает народ. В предыдущие девять месяцев не было согласовано ни одно их (оппонентов властей - ред.) собрание. Выборы будут", - ответил Вучич журналистам в ходе встречи с канцлером Австрии Кристианом Штокером в Белграде в среду. Он подчеркнул, что назначать дату выборов уполномочены исключительно сербские органы власти, а не австрийские СМИ или участники протестов. По словам президента, будущие президентские выборы пройдут строго в соответствии с действующим законодательством."Я политический ветеран, не могу больше выдвигать свою кандидатуру, мне не приходит в голову менять конституцию. Поскольку я не диктатор, каким вы меня представляете, я свою президентскую карьеру завершаю через полтора года. Горжусь сделанным", - подчеркнул сербский лидер. В ночь на среду у офисов правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в городах Врбас и Бачка-Паланка прошли протесты с требованием досрочных выборов, которые сопровождались беспорядками. По данным МВД, пострадали 16 полицейских и 52 гражданина.Глава СПП и бывший премьер Милош Вучевич после инцидентов заявил, что сторонники партии больше не допустят нападений на партийные офисы и готовы дать отпор протестующим.Протесты студентов и оппозиции начались после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года, которое унесло жизни 16 человек.Прокуратура по делам организованной преступности совместно с полицией 1 августа задержала 12 человек по делу об этом инциденте. Среди задержанных — бывший министр строительства и инфраструктуры Томислав Момирович, а также другие чиновники и представители подрядных организаций. Им предъявлено обвинение в нанесении ущерба бюджету Сербии на сумму 115,5 миллиона долларов при заключении контракта на реконструкцию вокзала.Портал издания "Вечере новости" вслед за проправительственным изданием Informer назвал действия прокуратуры по делам оргпреступности и части управления полиции "попыткой госпереворота по приказу европейцев". Председатель Скупщины Сербии Ана Брнабич обвинила прокуратуру по делам оргпреступности в "гестаповских" методах допросов должностных лиц. Высшая прокуратура в Нови-Саде 30 декабря 2024 года выдвинула обвинения против экс-министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича и ещё 12 человек в связи с обрушением козырька железнодорожного вокзала. В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющих отношение к реконструкции вокзала. Руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа.

