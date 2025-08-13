https://1prime.ru/20250813/skolkovo-860651475.html
В Сколково покажут беспилотный беспилотник "Меридиан"
В Сколково покажут беспилотный беспилотник "Меридиан" - 13.08.2025, ПРАЙМ
В Сколково покажут беспилотный беспилотник "Меридиан"
Перспективный беспилотный робот-амфибия "Меридиан" гражданского назначения покажут на международном форуме "Беспилотные системы: технологии будущего" в... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T07:16+0300
2025-08-13T07:16+0300
2025-08-13T07:16+0300
технологии
арктика
дальний восток
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860651475.jpg?1755058581
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Перспективный беспилотный робот-амфибия "Меридиан" гражданского назначения покажут на международном форуме "Беспилотные системы: технологии будущего" в подмосковном Сколково, сообщил в среду Центр автономных роботизированных систем ("ЦАРС").
"ЦАРС" — российский разработчик и производитель многофункциональных роботизированных комплексов воздушного и наземного базирования.
"Перспективную беспилотную воздушную систему амфибийного типа "Меридиан" гражданского назначения в виде макета 1:5 представят на Международном форуме "Беспилотные системы: технологии будущего" в Сколково", - говорится в сообщении.
Там же отмечается, что "Меридиан" на сегодняшний день - единственная российская разработка в области беспилотных амфибийных систем самолетного типа. Ее создают для перевозки грузов массой до 700 килограммов в труднодоступные регионы, в том числе в Арктику и на Дальний Восток, где отсутствует в достаточном количестве специальная инфраструктура.
"Особенность аппарата в том, что он может взлетать и садиться как при наличии взлетно-посадочных полос, так и с грунтовой поверхности и воды", - сообщает ЦАРС.
Проект находится на стадии опытно-конструкторских работ и создается разработчиками "ЦАРС" совместно с Центром компетенций беспилотных авиационных систем МГТУ имени Баумана в рамках программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) при поддержке министерства промышленности и торговли России. Проведены все необходимые прочностные и аэродинамические расчеты, первые детали для аппарата уже изготавливают.
арктика
дальний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, арктика, дальний восток
Технологии, АРКТИКА, Дальний Восток
В Сколково покажут беспилотный беспилотник "Меридиан"
На форуме "Беспилотные системы: технологии будущего" покажут беспилотник "Меридиан"
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Перспективный беспилотный робот-амфибия "Меридиан" гражданского назначения покажут на международном форуме "Беспилотные системы: технологии будущего" в подмосковном Сколково, сообщил в среду Центр автономных роботизированных систем ("ЦАРС").
"ЦАРС" — российский разработчик и производитель многофункциональных роботизированных комплексов воздушного и наземного базирования.
"Перспективную беспилотную воздушную систему амфибийного типа "Меридиан" гражданского назначения в виде макета 1:5 представят на Международном форуме "Беспилотные системы: технологии будущего" в Сколково", - говорится в сообщении.
Там же отмечается, что "Меридиан" на сегодняшний день - единственная российская разработка в области беспилотных амфибийных систем самолетного типа. Ее создают для перевозки грузов массой до 700 килограммов в труднодоступные регионы, в том числе в Арктику и на Дальний Восток, где отсутствует в достаточном количестве специальная инфраструктура.
"Особенность аппарата в том, что он может взлетать и садиться как при наличии взлетно-посадочных полос, так и с грунтовой поверхности и воды", - сообщает ЦАРС.
Проект находится на стадии опытно-конструкторских работ и создается разработчиками "ЦАРС" совместно с Центром компетенций беспилотных авиационных систем МГТУ имени Баумана в рамках программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) при поддержке министерства промышленности и торговли России. Проведены все необходимые прочностные и аэродинамические расчеты, первые детали для аппарата уже изготавливают.