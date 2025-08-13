https://1prime.ru/20250813/skolkovo-860651475.html

В Сколково покажут беспилотный беспилотник "Меридиан"

В Сколково покажут беспилотный беспилотник "Меридиан" - 13.08.2025, ПРАЙМ

В Сколково покажут беспилотный беспилотник "Меридиан"

Перспективный беспилотный робот-амфибия "Меридиан" гражданского назначения покажут на международном форуме "Беспилотные системы: технологии будущего" в... | 13.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-13T07:16+0300

2025-08-13T07:16+0300

2025-08-13T07:16+0300

технологии

арктика

дальний восток

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860651475.jpg?1755058581

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Перспективный беспилотный робот-амфибия "Меридиан" гражданского назначения покажут на международном форуме "Беспилотные системы: технологии будущего" в подмосковном Сколково, сообщил в среду Центр автономных роботизированных систем ("ЦАРС"). "ЦАРС" — российский разработчик и производитель многофункциональных роботизированных комплексов воздушного и наземного базирования. "Перспективную беспилотную воздушную систему амфибийного типа "Меридиан" гражданского назначения в виде макета 1:5 представят на Международном форуме "Беспилотные системы: технологии будущего" в Сколково", - говорится в сообщении. Там же отмечается, что "Меридиан" на сегодняшний день - единственная российская разработка в области беспилотных амфибийных систем самолетного типа. Ее создают для перевозки грузов массой до 700 килограммов в труднодоступные регионы, в том числе в Арктику и на Дальний Восток, где отсутствует в достаточном количестве специальная инфраструктура. "Особенность аппарата в том, что он может взлетать и садиться как при наличии взлетно-посадочных полос, так и с грунтовой поверхности и воды", - сообщает ЦАРС. Проект находится на стадии опытно-конструкторских работ и создается разработчиками "ЦАРС" совместно с Центром компетенций беспилотных авиационных систем МГТУ имени Баумана в рамках программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) при поддержке министерства промышленности и торговли России. Проведены все необходимые прочностные и аэродинамические расчеты, первые детали для аппарата уже изготавливают.

арктика

дальний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, арктика, дальний восток