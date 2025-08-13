Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Сколково покажут беспилотный беспилотник "Меридиан" - 13.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250813/skolkovo-860651475.html
В Сколково покажут беспилотный беспилотник "Меридиан"
В Сколково покажут беспилотный беспилотник "Меридиан" - 13.08.2025, ПРАЙМ
В Сколково покажут беспилотный беспилотник "Меридиан"
Перспективный беспилотный робот-амфибия "Меридиан" гражданского назначения покажут на международном форуме "Беспилотные системы: технологии будущего" в... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T07:16+0300
2025-08-13T07:16+0300
технологии
арктика
дальний восток
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860651475.jpg?1755058581
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Перспективный беспилотный робот-амфибия "Меридиан" гражданского назначения покажут на международном форуме "Беспилотные системы: технологии будущего" в подмосковном Сколково, сообщил в среду Центр автономных роботизированных систем ("ЦАРС"). "ЦАРС" — российский разработчик и производитель многофункциональных роботизированных комплексов воздушного и наземного базирования. "Перспективную беспилотную воздушную систему амфибийного типа "Меридиан" гражданского назначения в виде макета 1:5 представят на Международном форуме "Беспилотные системы: технологии будущего" в Сколково", - говорится в сообщении. Там же отмечается, что "Меридиан" на сегодняшний день - единственная российская разработка в области беспилотных амфибийных систем самолетного типа. Ее создают для перевозки грузов массой до 700 килограммов в труднодоступные регионы, в том числе в Арктику и на Дальний Восток, где отсутствует в достаточном количестве специальная инфраструктура. "Особенность аппарата в том, что он может взлетать и садиться как при наличии взлетно-посадочных полос, так и с грунтовой поверхности и воды", - сообщает ЦАРС. Проект находится на стадии опытно-конструкторских работ и создается разработчиками "ЦАРС" совместно с Центром компетенций беспилотных авиационных систем МГТУ имени Баумана в рамках программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) при поддержке министерства промышленности и торговли России. Проведены все необходимые прочностные и аэродинамические расчеты, первые детали для аппарата уже изготавливают.
арктика
дальний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, арктика, дальний восток
Технологии, АРКТИКА, Дальний Восток
07:16 13.08.2025
 
В Сколково покажут беспилотный беспилотник "Меридиан"

На форуме "Беспилотные системы: технологии будущего" покажут беспилотник "Меридиан"

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Перспективный беспилотный робот-амфибия "Меридиан" гражданского назначения покажут на международном форуме "Беспилотные системы: технологии будущего" в подмосковном Сколково, сообщил в среду Центр автономных роботизированных систем ("ЦАРС").
"ЦАРС" — российский разработчик и производитель многофункциональных роботизированных комплексов воздушного и наземного базирования.
"Перспективную беспилотную воздушную систему амфибийного типа "Меридиан" гражданского назначения в виде макета 1:5 представят на Международном форуме "Беспилотные системы: технологии будущего" в Сколково", - говорится в сообщении.
Там же отмечается, что "Меридиан" на сегодняшний день - единственная российская разработка в области беспилотных амфибийных систем самолетного типа. Ее создают для перевозки грузов массой до 700 килограммов в труднодоступные регионы, в том числе в Арктику и на Дальний Восток, где отсутствует в достаточном количестве специальная инфраструктура.
"Особенность аппарата в том, что он может взлетать и садиться как при наличии взлетно-посадочных полос, так и с грунтовой поверхности и воды", - сообщает ЦАРС.
Проект находится на стадии опытно-конструкторских работ и создается разработчиками "ЦАРС" совместно с Центром компетенций беспилотных авиационных систем МГТУ имени Баумана в рамках программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) при поддержке министерства промышленности и торговли России. Проведены все необходимые прочностные и аэродинамические расчеты, первые детали для аппарата уже изготавливают.
 
ТехнологииАРКТИКАДальний Восток
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала