В Словакии назвали планы ЕС по закупке энергоносителей у США недостижимыми

БРАТИСЛАВА, 13 авг - ПРАЙМ. Планы Европейского союза по закупке энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов у США являются недостижимыми, учитывая емкость европейского рынка, такое мнение выразил РИА Новости глава Словацкого союза газа и нефти (SPNZ) Рихард Квасньовский. "Мы думаем, что этот объем, который превышает емкость европейского рынка природного газа, невозможно достичь", - сказал он. По его мнению, препятствием будет и обеспечение достаточного количества судов, которые могли бы переправить больший объем СПГ из США в ЕС. "Лучше оставить решение по обеспечению поставок на рынок и спрос конкретных трейдеров. С точки зрения диверсификации, США является уже сейчас самым крупным поставщиком СПГ в ЕС. Экстремальное увлечение поставок из США в ущерб другим поставщикам энергетическую безопасность ЕС бы не улучшило, скорее, наоборот", - заключил Квасньовский. В конце июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп договорились, что Штаты с 1 августа установят пошлины в размере 15% на примерно 75% ввозимых в США европейских товаров вместо 30% на весь импорт, которые угрожали ввести. Взамен Еврокомиссия обещала закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на 750 миллиардов долларов, а также инвестировать 600 миллиардов в экономику США.

