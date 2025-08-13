https://1prime.ru/20250813/slovakiya-860653109.html
Эксперт оценил возможность перехода Словакии на СПГ
13.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил возможность перехода Словакии на СПГ
Словакии будет довольно непросто обеспечить снабжение исключительно за счет поставок сжиженного природного газа (СПГ), пока на уровне Европейской комиссии не...
БРАТИСЛАВА, 13 авг - ПРАЙМ. Словакии будет довольно непросто обеспечить снабжение исключительно за счет поставок сжиженного природного газа (СПГ), пока на уровне Европейской комиссии не будут приняты решения о расширении узких мест в газотранспортной инфраструктуре, такое мнение выразил РИА Новости глава Словацкого союза газа и нефти (SPNZ) Рихард Кваснёвский. Словакия ранее поддержала 18-й пакет санкций против РФ в обмен на гарантии от Европейской комиссии по газу. Премьер-министр республики Роберт Фицо неоднократно обращал внимание на то, что в случае запрета на импорт газа из РФ Словакия столкнется с проблемами, одной из которых станет, например, значительный рост транзитных тарифов. "Пока речь идет о письменных гарантиях, реальность которых проверит время. Например, инвестиции в транспортную инфраструктуру в узких местах чрезвычайно важны. Такие узкие места есть на газопроводах из Германии в Чехию и Австрию, то есть в инфраструктуре, которую мы считаем ключевой в вопросе безопасных поставок газа в Словакию", - сказал Кваснёвский. "Пока не будут выполнены гарантии, что такие узкие места будут устранены, Словакии будет непросто обеспечить снабжение исключительно за счет поставок СПГ. Мы также не считаем реалистичным то, что у Еврокомиссии получится согласовать механизм единых транспортных тарифов в ЕС так, чтобы эти расходы были снижены для стран, не имеющих выхода к морю", - добавил он. Ранее Фицо также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель отказаться от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% примерно с трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% примерно с 70%. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года.
БРАТИСЛАВА, 13 авг - ПРАЙМ. Словакии будет довольно непросто обеспечить снабжение исключительно за счет поставок сжиженного природного газа (СПГ), пока на уровне Европейской комиссии не будут приняты решения о расширении узких мест в газотранспортной инфраструктуре, такое мнение выразил РИА Новости глава Словацкого союза газа и нефти (SPNZ) Рихард Кваснёвский.
Словакия ранее поддержала 18-й пакет санкций против РФ в обмен на гарантии от Европейской комиссии по газу. Премьер-министр республики Роберт Фицо неоднократно обращал внимание на то, что в случае запрета на импорт газа из РФ Словакия столкнется с проблемами, одной из которых станет, например, значительный рост транзитных тарифов.
"Пока речь идет о письменных гарантиях, реальность которых проверит время. Например, инвестиции в транспортную инфраструктуру в узких местах чрезвычайно важны. Такие узкие места есть на газопроводах из Германии в Чехию и Австрию, то есть в инфраструктуре, которую мы считаем ключевой в вопросе безопасных поставок газа в Словакию", - сказал Кваснёвский.
"Пока не будут выполнены гарантии, что такие узкие места будут устранены, Словакии будет непросто обеспечить снабжение исключительно за счет поставок СПГ. Мы также не считаем реалистичным то, что у Еврокомиссии получится согласовать механизм единых транспортных тарифов в ЕС так, чтобы эти расходы были снижены для стран, не имеющих выхода к морю", - добавил он.
Ранее Фицо также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель отказаться от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% примерно с трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% примерно с 70%.
ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года.
