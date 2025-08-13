https://1prime.ru/20250813/smi-860656768.html
FT: в администрации Трампа не хватает экспертов по России и Украине
FT: в администрации Трампа не хватает экспертов по России и Украине - 13.08.2025, ПРАЙМ
FT: в администрации Трампа не хватает экспертов по России и Украине
Ключевые должности специалистов по России и Украине в администрации президента США Дональда Трампа после недавней волны сокращений все еще пустуют, сообщает в... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T09:07+0300
2025-08-13T09:07+0300
2025-08-13T09:07+0300
политика
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
financial times
new york times
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860655347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68bfc30bb625065a9a829e99607e65b1.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Ключевые должности специалистов по России и Украине в администрации президента США Дональда Трампа после недавней волны сокращений все еще пустуют, сообщает в среду газета Financial Times со ссылкой на бывшего американского дипломата Эрика Рубина. В июле газета New York Times со ссылкой на бывших и действующих чиновников сообщала, что среди порядка 1350 уволенных ранее сотрудников внешнеполитического ведомства США были и старшие аналитики по России и Украине из бюро разведки и исследований госдепартамента (INR). По данным Financial Times, во второй президентский срок Трампа был значительно сокращен штат совета национальной безопасности (NSC) США. Так, еще в мае были уволены десятки экспертов по внешней политике и национальной безопасности. "Ключевые должности в администрации (Трампа - ред.), связанные с Россией и Украиной, остаются вакантными", - утверждается в публикации. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президент РФ Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.
https://1prime.ru/20250813/gost-860653635.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860655347_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_fb2ebbba6305248146f8d24c075a8bbf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, дональд трамп, владимир путин, financial times, new york times
Политика, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Financial Times, New York Times
FT: в администрации Трампа не хватает экспертов по России и Украине
FT: ключевые должности в администрации Трампа по РФ и Украине все еще пустуют
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Ключевые должности специалистов по России и Украине в администрации президента США Дональда Трампа после недавней волны сокращений все еще пустуют, сообщает в среду газета Financial Times со ссылкой на бывшего американского дипломата Эрика Рубина.
В июле газета New York Times со ссылкой на бывших и действующих чиновников сообщала, что среди порядка 1350 уволенных ранее сотрудников внешнеполитического ведомства США были и старшие аналитики по России и Украине из бюро разведки и исследований госдепартамента (INR). По данным Financial Times, во второй президентский срок Трампа был значительно сокращен штат совета национальной безопасности (NSC) США. Так, еще в мае были уволены десятки экспертов по внешней политике и национальной безопасности.
"Ключевые должности в администрации (Трампа - ред.), связанные с Россией и Украиной, остаются вакантными", - утверждается в публикации.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президент РФ Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.
"Протащат": в США рассказали о нежданном госте на встрече Путина и Трампа