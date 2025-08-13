https://1prime.ru/20250813/smi-860681818.html

СМИ: Трамп рассматривает 11 кандидатов на пост главы ФРС

экономика

сша

дональд трамп

джером пауэлл

скотт бессент

cnbc

blackrock

МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает 11 кандидатов на замену действующего председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, в том числе трех ранее публично не называвшихся, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на двоих представителей администрации. "В список новых имен вошли главный рыночный стратег Jefferies Давид Зервос, бывший член совета управляющих ФРС Ларри Линдси и Рик Ридер, директор по инвестициям в глобальные долговые активы BlackRock", - говорится в сообщении. Источники подтвердили сообщения СМИ, что в число восьми кандидатов, ранее фигурировавших в публикациях, входят также заместители председателя ФРС Мишель Боуман и Филип Джефферсон, член совета управляющих ФРС Крис Уоллер, президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан, бывший глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард и экономист Марк Саммерлин. По данным источников, кандидатов планирует опросить министр финансов Скотт Бессент, после чего представит президенту сокращенный список для окончательного решения. Ранее агентство Блумберг сообщало, что Трамп рассматривает Уоллера как одного из ключевых претендентов на пост главы ФРС, а также изучает кандидатуры бывшего члена совета управляющих ФРС Кевина Уорша и директора Национального экономического совета Кевина Хассетта.

сша

