Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российское подразделение Sony ликвидировало свое юрлицо - 13.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250813/sony-860658140.html
Российское подразделение Sony ликвидировало свое юрлицо
Российское подразделение Sony ликвидировало свое юрлицо - 13.08.2025, ПРАЙМ
Российское подразделение Sony ликвидировало свое юрлицо
Российское подразделение Sony Mobile Communications ликвидировало свое юридическое лицо 0 ООО "Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус" - 11 августа, следует из данных... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T09:39+0300
2025-08-13T09:39+0300
экономика
технологии
бизнес
sony
https://cdnn.1prime.ru/img/83758/38/837583872_0:115:3235:1934_1920x0_80_0_0_3a4fd2f3d8dbab65be689b3b6c369a4f.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Российское подразделение Sony Mobile Communications ликвидировало свое юридическое лицо 0 ООО "Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус" - 11 августа, следует из данных системы проверки контрагентов "Контур Фокус". "ООО "Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус" прекратило деятельность (ликвидация юридического лица) - 11.08.2025", - сказано в системе. Там же уточняется, что в течение месяца компания подавала документы для государственной регистрации в ЕГРЮЛ, связанные с планируемой ликвидацией Согласно выписке ЕГРЮЛ, юридическое лицо ООО "Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус" было создано 9 августа 2007 года, его уставной капитал составлял 10,4 миллиона рублей. Учредителем компании была шведская "Сони Мобайл Коммюникейшнз АБ", которая владела 100% долей в подразделении. Sony Mobile Communications - дочерняя компания Sony, которая специализируется на производстве смартфонов и других портативных устройств и аксессуаров.
https://1prime.ru/20250306/kino-855529876.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83758/38/837583872_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_9c2d8c6dbe625163331ecac65adaf7ca.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, sony
Экономика, Технологии, Бизнес, Sony
09:39 13.08.2025
 
Российское подразделение Sony ликвидировало свое юрлицо

Российское подразделение Sony Mobile Communications ликвидировало свое юрлицо

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМагазин электроники Sony
Магазин электроники Sony - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Российское подразделение Sony Mobile Communications ликвидировало свое юридическое лицо 0 ООО "Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус" - 11 августа, следует из данных системы проверки контрагентов "Контур Фокус".
"ООО "Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус" прекратило деятельность (ликвидация юридического лица) - 11.08.2025", - сказано в системе.
Там же уточняется, что в течение месяца компания подавала документы для государственной регистрации в ЕГРЮЛ, связанные с планируемой ликвидацией
Согласно выписке ЕГРЮЛ, юридическое лицо ООО "Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус" было создано 9 августа 2007 года, его уставной капитал составлял 10,4 миллиона рублей. Учредителем компании была шведская "Сони Мобайл Коммюникейшнз АБ", которая владела 100% долей в подразделении.
Sony Mobile Communications - дочерняя компания Sony, которая специализируется на производстве смартфонов и других портативных устройств и аксессуаров.
XXVIII кинофестиваль Окно в Европу. День третий - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
Бывшая "дочка" Sony Pictures подала еще 9 исков к российским кинотеатрам
6 марта, 13:12
 
ЭкономикаТехнологииБизнесSony
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала