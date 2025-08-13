Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США запустили первый за полвека экспериментальный навигационный спутник - 13.08.2025
США запустили первый за полвека экспериментальный навигационный спутник
США запустили первый за полвека экспериментальный навигационный спутник - 13.08.2025, ПРАЙМ
США запустили первый за полвека экспериментальный навигационный спутник
Космические силы США впервые почти за 50 лет вывели на орбиту экспериментальный навигационный спутник, который может повлиять на будущие военные GPS-программы,... | 13.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Космические силы США впервые почти за 50 лет вывели на орбиту экспериментальный навигационный спутник, который может повлиять на будущие военные GPS-программы, сообщает портал Defense One. "Ракета Vulcan компании United Launch Alliance во вторник вывела на орбиту спутник Navigation Technology Satellite‑3 с мыса Канаверал, штат Флорида", - говорится в сообщении. По данным портала, NTS-3 будет испытывать защиту от подмены сигнала, фазированную антенну для устойчивой связи в условиях глушения, а также автономную работу без постоянного управления с Земли. Аппарат также способен перепрограммироваться прямо на орбите. Это первый запуск в рамках второй фазы программы национальной безопасности США с использованием ракеты Vulcan, добавляет Defense One. В июле портал Next Spaceflight сообщил, что NTS‑3 должен был лететь как часть секретной миссии USSF‑106, где аппарат с возможностью изменения сигнала на орбите заявлялся как ключевой элемент полезной нагрузки. Запуск планировался с того же мыса Канаверал и с участием ракеты Vulcan VC4S.
15:42 13.08.2025
 
США запустили первый за полвека экспериментальный навигационный спутник

Defense One: США впервые за 50 лет запустили экспериментальный навигационный спутник

МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Космические силы США впервые почти за 50 лет вывели на орбиту экспериментальный навигационный спутник, который может повлиять на будущие военные GPS-программы, сообщает портал Defense One.
"Ракета Vulcan компании United Launch Alliance во вторник вывела на орбиту спутник Navigation Technology Satellite‑3 с мыса Канаверал, штат Флорида", - говорится в сообщении.
По данным портала, NTS-3 будет испытывать защиту от подмены сигнала, фазированную антенну для устойчивой связи в условиях глушения, а также автономную работу без постоянного управления с Земли. Аппарат также способен перепрограммироваться прямо на орбите.
Это первый запуск в рамках второй фазы программы национальной безопасности США с использованием ракеты Vulcan, добавляет Defense One.
В июле портал Next Spaceflight сообщил, что NTS‑3 должен был лететь как часть секретной миссии USSF‑106, где аппарат с возможностью изменения сигнала на орбите заявлялся как ключевой элемент полезной нагрузки. Запуск планировался с того же мыса Канаверал и с участием ракеты Vulcan VC4S.
