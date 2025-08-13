https://1prime.ru/20250813/ssha-860648422.html

США нарастили импорт гормональных препаратов из ЕС в 14,7 раза

США нарастили импорт гормональных препаратов из ЕС в 14,7 раза - 13.08.2025, ПРАЙМ

США нарастили импорт гормональных препаратов из ЕС в 14,7 раза

США по итогам первого полугодия нарастили импорт из Евросоюза различных гормональных препаратов и веществ в 14,7 раза по сравнению с тем же периодом прошлого... | 13.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-13T03:19+0300

2025-08-13T03:19+0300

2025-08-13T03:19+0300

экономика

бизнес

мировая экономика

сша

ирландия

италия

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860648422.jpg?1755044388

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. США по итогам первого полугодия нарастили импорт из Евросоюза различных гормональных препаратов и веществ в 14,7 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. Так, за январь-июнь 2025 года США закупили в ЕС различных гормонов, в основном ряда полипептидных, белковых и гликопротеиновых гормонов, на 43,2 миллиарда долларов. Это в 14,7 раза больше, чем за первое полугодие 2024 года (тогда импорт составил 2,9 миллиарда долларов), и в 2,7 раза больше, чем за весь 2024 год (16 миллиардов). При этом почти все поставки гормональных препаратов из ЕС в США по итогам первого полугодия пришлись на Ирландию – 42,8 миллиарда долларов. Италия поставила этих препаратов на 113,4 миллиона долларов, Франция – на 75,7 миллиона, Дания – на 71,7 миллиона. Гормональные вещества и препараты, которые по большей части импортируют США, могут применяться, в частности, в медицинских исследованиях и тестах лекарств, в косметике, в ветеринарии. Также они используются как действующие вещества в лекарствах от различных заболеваний (несахарного диабета, гемофилии, энуреза и т.д.) и в препаратах, применяемых при проблемах с течением беременности. Второе и третье места после ЕС по ввозу гормональных препаратов в США по итогам первого полугодия заняли Китай и Швейцария, но объем их поставок несопоставим с Евросоюзом - 234,8 миллиона и 57 миллионов долларов соответственно. В пятерке ведущих поставщиков также Индия и Аргентина - 28,9 миллиона и 26,4 миллиона долларов соответственно. По итогам июня американский импорт этих товаров из ЕС составил 578,7 миллиона долларов. Это в разы меньше, чем в предыдущие несколько месяцев, когда поставки достигали нескольких миллиардов. По сравнению с маем импорт упал в 10,4 раза, а в годовом выражении - в 1,4 раза. Июньский объем поставок стал минимальным за год.

сша

ирландия

италия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, сша, ирландия, италия, ес