СМИ: в США обрадовались согласию Путина приехать на встречу с Трампом
2025-08-13T03:46+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860648695.jpg?1755046019
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Американские чиновники обрадовались и удивились согласию президента России Владимира Путина приехать на территорию США для встречи с президентом страны Дональдом Трампом, сообщает телеканал CNN.
"Американские чиновники были обрадованы и несколько удивлены, когда российский президент согласился на встречу (с Трампом - ред.) на территории США", - говорится в сообщении.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.
