СМИ: в США обрадовались согласию Путина приехать на встречу с Трампом

СМИ: в США обрадовались согласию Путина приехать на встречу с Трампом

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Американские чиновники обрадовались и удивились согласию президента России Владимира Путина приехать на территорию США для встречи с президентом страны Дональдом Трампом, сообщает телеканал CNN. "Американские чиновники были обрадованы и несколько удивлены, когда российский президент согласился на встречу (с Трампом - ред.) на территории США", - говорится в сообщении. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.

