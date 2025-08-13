Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: в США обрадовались согласию Путина приехать на встречу с Трампом - 13.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250813/ssha-860648695.html
СМИ: в США обрадовались согласию Путина приехать на встречу с Трампом
СМИ: в США обрадовались согласию Путина приехать на встречу с Трампом - 13.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: в США обрадовались согласию Путина приехать на встречу с Трампом
Американские чиновники обрадовались и удивились согласию президента России Владимира Путина приехать на территорию США для встречи с президентом страны... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T03:46+0300
2025-08-13T03:46+0300
экономика
мировая экономика
россия
сша
аляска
дональд трамп
владимир путин
cnn
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860648695.jpg?1755046019
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Американские чиновники обрадовались и удивились согласию президента России Владимира Путина приехать на территорию США для встречи с президентом страны Дональдом Трампом, сообщает телеканал CNN. "Американские чиновники были обрадованы и несколько удивлены, когда российский президент согласился на встречу (с Трампом - ред.) на территории США", - говорится в сообщении. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.
сша
аляска
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, сша, аляска, дональд трамп, владимир путин, cnn
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, CNN
03:46 13.08.2025
 
СМИ: в США обрадовались согласию Путина приехать на встречу с Трампом

CNN: американские чиновники обрадовались согласию Путина приехать на встречу с Трампом

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Американские чиновники обрадовались и удивились согласию президента России Владимира Путина приехать на территорию США для встречи с президентом страны Дональдом Трампом, сообщает телеканал CNN.
"Американские чиновники были обрадованы и несколько удивлены, когда российский президент согласился на встречу (с Трампом - ред.) на территории США", - говорится в сообщении.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯСШААляскаДональд ТрампВладимир ПутинCNN
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала