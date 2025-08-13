https://1prime.ru/20250813/ssha-860681985.html

Фондовые индексы США растут в начале торгов среды

13.08.2025

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в начале торгов после заявления минфина о перспективах снижения ключевой ставки Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.55 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,86% - до 44 839,48 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,4%, до 21 767,72 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – также на 0,4%, до 6 471,76 пункта. "Мы можем пойти на ряд снижений, начиная с 50 базисных пунктов в сентябре", - приводит агентство Блумберг заявление министра финансов США Скотта Бессента. По данным CME Group, на данный момент порядка 99,9% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в сентябре до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых. ФРС США в своих решениях по денежно-кредитной политике учитывает макроэкономические данные. Днем ранее минтруда США сообщило, что инфляция в стране в июле замедлилась до 0,2% с 0,3% в июне. Показатель совпал с прогнозами аналитиков. При этом годовая инфляция по итогам июля осталась на уровне предыдущего месяца - 2,7%, хотя ожидалось ускорение до 2,8%. Также инвесторы обратили внимание на корпоративные новости. Так, Amazon объявил о планах представить сервис доставки продуктов более чем в 2300 городах к концу 2025 года. Сейчас, по данным Amazon, услуга доступна более чем в 1 тысяче населенных пунктов. Акции Amazon на этом фоне растут в цене более чем на 1%.

