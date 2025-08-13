Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"В Вашингтоне паника". Выяснилось, почему США пошли на переговоры с Россией - 13.08.2025, ПРАЙМ
"В Вашингтоне паника". Выяснилось, почему США пошли на переговоры с Россией
2025-08-13T17:55+0300
2025-08-13T18:34+0300
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. На самом деле Соединенные Штаты абсолютно не хотят мира, просто они поняли, что проиграли на поле боя на Украине и осознали, насколько российские ракеты превосходят американские возможности по их отражению, поэтому и приняли предложение Российской Федерации о проведении переговоров на высшем уровне. Таким мнением с радио Sputnik поделился экс-обозреватель The New York Times Джон Вароли.Он отметил, что, во-первых, ВС России на Украине побеждают натовские войска, ведь на украинской стороне, по словам Вароли, "сегодня воюет практически весь состав НАТО, и НАТО проиграла на поле битвы". Во-вторых, к сегодняшнему дню американское руководство, как считает обозреватель, осознало, насколько российские ракеты превосходят способности Соединенных Штатов отражать ракетные атаки."В Вашингтоне реально паника, - утверждает Вароли. - Они понимают, что проиграли и дальше будет только хуже". Осознав это, США и решили пойти на переговоры с Россией на высшем уровне, считает обозреватель.
сша, россия, переговоры, причины, мнение
Политика, США, РОССИЯ, переговоры, причины, мнение
17:55 13.08.2025 (обновлено: 18:34 13.08.2025)
 
"В Вашингтоне паника". Выяснилось, почему США пошли на переговоры с Россией

Вароли: США согласились на саммит с РФ, осознав превосходство российских ракет

© Фото : Fotolia/BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
© Фото : Fotolia/Beboy
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. На самом деле Соединенные Штаты абсолютно не хотят мира, просто они поняли, что проиграли на поле боя на Украине и осознали, насколько российские ракеты превосходят американские возможности по их отражению, поэтому и приняли предложение Российской Федерации о проведении переговоров на высшем уровне. Таким мнением с радио Sputnik поделился экс-обозреватель The New York Times Джон Вароли.
Он отметил, что, во-первых, ВС России на Украине побеждают натовские войска, ведь на украинской стороне, по словам Вароли, "сегодня воюет практически весь состав НАТО, и НАТО проиграла на поле битвы".
Во-вторых, к сегодняшнему дню американское руководство, как считает обозреватель, осознало, насколько российские ракеты превосходят способности Соединенных Штатов отражать ракетные атаки.
"В Вашингтоне реально паника, - утверждает Вароли. - Они понимают, что проиграли и дальше будет только хуже". Осознав это, США и решили пойти на переговоры с Россией на высшем уровне, считает обозреватель.
"Готовится к соглашениям": настрой Трампа перед саммитом удивил журналиста
16:33
 
