В США сообщили о подготовке встречи Трампа, Путина и Зеленского - 13.08.2025
В США сообщили о подготовке встречи Трампа, Путина и Зеленского
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Соединенные Штаты занимаются поиском места для проведения трехсторонних переговоров между президентом России Владимиром Путиным, президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в конце следующей недели. Об этом, ссылаясь на двух осведомленных источников, рассказал ТВ-канал CBS. "США работают над (поиском – прим. ред.) места для встречи Трампа, Путина и Зеленского в конце следующей недели", - передал ТВ-канал.
18:08 13.08.2025 (обновлено: 18:41 13.08.2025)
 
В США сообщили о подготовке встречи Трампа, Путина и Зеленского

© Unsplash/Kyle GlennЗемля, глобус
Земля, глобус
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Соединенные Штаты занимаются поиском места для проведения трехсторонних переговоров между президентом России Владимиром Путиным, президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в конце следующей недели. Об этом, ссылаясь на двух осведомленных источников, рассказал ТВ-канал CBS.
"США работают над (поиском – прим. ред.) места для встречи Трампа, Путина и Зеленского в конце следующей недели", - передал ТВ-канал.
Флаг Германии, Берлин
Видеоконференция с участием Трампа и Зеленского будет засекречена
Политика Владимир Путин Дональд Трамп Владимир Зеленский встреча СМИ
 
 
