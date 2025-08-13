https://1prime.ru/20250813/ssha-860684999.html
В США сообщили о подготовке встречи Трампа, Путина и Зеленского
В США сообщили о подготовке встречи Трампа, Путина и Зеленского - 13.08.2025, ПРАЙМ
В США сообщили о подготовке встречи Трампа, Путина и Зеленского
Соединенные Штаты занимаются поиском места для проведения трехсторонних переговоров между президентом России Владимиром Путиным, президентом США Дональдом... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T18:08+0300
2025-08-13T18:08+0300
2025-08-13T18:41+0300
политика
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
встреча
сми
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/46/841394640_0:196:2400:1546_1920x0_80_0_0_19a5ae499e380b0dfa78a85eafeaa5b7.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Соединенные Штаты занимаются поиском места для проведения трехсторонних переговоров между президентом России Владимиром Путиным, президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в конце следующей недели. Об этом, ссылаясь на двух осведомленных источников, рассказал ТВ-канал CBS. "США работают над (поиском – прим. ред.) места для встречи Трампа, Путина и Зеленского в конце следующей недели", - передал ТВ-канал.
https://1prime.ru/20250813/videokonferentsiya-860681386.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/46/841394640_263:0:2396:1600_1920x0_80_0_0_5a8d74f9e30b4c6c4b7972065726df14.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, встреча, сми
Политика, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, встреча, СМИ
В США сообщили о подготовке встречи Трампа, Путина и Зеленского
CBS: США ищут место для встречи Трампа, Путина и Зеленского на следующей неделе