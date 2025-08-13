Экологи подали в суд на власти США, пишут СМИ

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Политика
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Американские экологи подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа за манипулирование информацией при подготовке министерством энергетики и Агентством по охране окружающей среды (EPA) доклада об изменении климата, сообщает газета Hill. "В своем иске организации (экологов - ред.) заявили, что министерство и агентство "пытались создать обоснования, чтобы отвергнуть" научный консенсус по вопросу изменения климата", - пишет издание. Согласно тексту иска, который приводит Hill, истцы обвиняют правительство в том, что готовившая доклад группа была сформирована руководством минэнерго втайне, из числа скептически настроенных к вопросу изменения климата лиц, чтобы оспорить доклад EPA 2009 года об угрозе парниковых газов для человечества. В начале августа глава EPA Ли Зелдин сообщил, что программа агентства, принятая экс-президентом США Джо Байденом и направленная на расширение доступа к солнечной энергии для малоимущих граждан, прекращена. Как передает агентство Блумберг, в первой половине 2025 года американские компании отменили, сократили или закрыли инвестиции в проекты чистой энергетики на сумму более 22 миллиардов долларов. Это произошло после того, как Трамп отменил налоговые льготы, введенные при администрации Байдена для поддержки развития зеленой энергетики.
администрация сша, суд, иск, экология
Политика, администрация США, суд, иск, экология
19:56 13.08.2025
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВетряная электростанция
Ветряная электростанция - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Горно-обогатительный комбинат
В Челябинской области подсчитали ущерб экологии от компаний "Южуралзолото"
4 июля, 15:16
 
