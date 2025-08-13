https://1prime.ru/20250813/ssha-860687709.html
Экологи подали в суд на власти США, пишут СМИ
Экологи подали в суд на власти США, пишут СМИ - 13.08.2025, ПРАЙМ
Экологи подали в суд на власти США, пишут СМИ
Американские экологи подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа за манипулирование информацией при подготовке министерством энергетики и... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T19:56+0300
2025-08-13T19:56+0300
2025-08-13T19:56+0300
политика
администрация сша
суд
иск
экология
https://cdnn.1prime.ru/img/83752/98/837529885_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_549ce13132e0b26f1f101d9d68e4afb5.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Американские экологи подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа за манипулирование информацией при подготовке министерством энергетики и Агентством по охране окружающей среды (EPA) доклада об изменении климата, сообщает газета Hill. "В своем иске организации (экологов - ред.) заявили, что министерство и агентство "пытались создать обоснования, чтобы отвергнуть" научный консенсус по вопросу изменения климата", - пишет издание. Согласно тексту иска, который приводит Hill, истцы обвиняют правительство в том, что готовившая доклад группа была сформирована руководством минэнерго втайне, из числа скептически настроенных к вопросу изменения климата лиц, чтобы оспорить доклад EPA 2009 года об угрозе парниковых газов для человечества. В начале августа глава EPA Ли Зелдин сообщил, что программа агентства, принятая экс-президентом США Джо Байденом и направленная на расширение доступа к солнечной энергии для малоимущих граждан, прекращена. Как передает агентство Блумберг, в первой половине 2025 года американские компании отменили, сократили или закрыли инвестиции в проекты чистой энергетики на сумму более 22 миллиардов долларов. Это произошло после того, как Трамп отменил налоговые льготы, введенные при администрации Байдена для поддержки развития зеленой энергетики.
https://1prime.ru/20250704/istochnik-859184005.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83752/98/837529885_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_54c30ed097cf17ed933e23597e2044dd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
администрация сша, суд, иск, экология
Политика, администрация США, суд, иск, экология
Экологи подали в суд на власти США, пишут СМИ
Hill: экологи подали в суд на власти США за искажение фактов в докладе о климате
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Американские экологи подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа за манипулирование информацией при подготовке министерством энергетики и Агентством по охране окружающей среды (EPA) доклада об изменении климата, сообщает газета Hill.
"В своем иске организации (экологов - ред.) заявили, что министерство и агентство "пытались создать обоснования, чтобы отвергнуть" научный консенсус по вопросу изменения климата", - пишет издание.
Согласно тексту иска, который приводит Hill, истцы обвиняют правительство в том, что готовившая доклад группа была сформирована руководством минэнерго втайне, из числа скептически настроенных к вопросу изменения климата лиц, чтобы оспорить доклад EPA 2009 года об угрозе парниковых газов для человечества.
В начале августа глава EPA Ли Зелдин сообщил, что программа агентства, принятая экс-президентом США Джо Байденом и направленная на расширение доступа к солнечной энергии для малоимущих граждан, прекращена.
Как передает агентство Блумберг, в первой половине 2025 года американские компании отменили, сократили или закрыли инвестиции в проекты чистой энергетики на сумму более 22 миллиардов долларов. Это произошло после того, как Трамп отменил налоговые льготы, введенные при администрации Байдена для поддержки развития зеленой энергетики.
В Челябинской области подсчитали ущерб экологии от компаний "Южуралзолото"