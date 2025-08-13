Число любителей алкоголя в США упало до минимума с 1958 года, показал опрос

https://1prime.ru/20250813/ssha-860690071.html

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Число взрослых жителей США, употребляющих алкогольные напитки, такие как ликер, вино и пиво, упало до 54%, достигнув самого низкого уровня с 1958 года, показало исследование американского института общественного мнения Gallup. "С 1997 по 2023 год по крайней мере 60% американцев сообщали об употреблении алкоголя. Эта цифра упала до 62% в 2023 году и до 58% в 2024 году, а сегодня она достигает 54%. До последнего опроса, уровень 60% был зафиксирован менее 10 раз, в первом проведенном опросе от 1939 года показатель был на уровне 58% и 55% в 1958 году", - отмечается в исследовании. При этом реже всего употребляют алкоголь американцы, у которых доход домохозяйства составляет менее 40 тысяч долларов в год. В этой категории доля употребляющих алкоголь сократилась в текущем году до 39% с 53% в 2023 году. Также число американцев, сообщающих об употреблении алкоголя, у которых прибыль домохозяйств составляет менее 100 тысяч долларов в год, снизилось до 54% с 58% в 2023 году. Тех, у кого доход превышает 100 тысяч, - до 66% с 79%. Если же рассматривать динамику в возрастном разрезе, то меньше всего употребляют алкоголь американцы, которым от 18 до 34 лет. Так, доля тех, кто сообщает о распитии алкогольных напитков, в этой категории уменьшилась в текущем году до 50% с 59% в 2023 году. Одновременно с этим число тех, кто употребляет алкоголь в возрастной категории 35-54 года, а также 55 лет и более, одинаково и составляет 56%. При этом число американцев в возрасте 35-54 года, употребляющих алкогольные напитки, сократилось с 2023 года на 10 процентных пунктов, а в категории 55 лет и более - на 5. Хотя в 2023 году число женщин и мужчин, употребляющих алкоголь, было одинаковым и составляло 62%, за два года соотношение изменилось. Так, доля женщин, которые сообщают о распитии алкогольных напитков, снизилась в 2025 году до 51%, а мужчин - до 57%. Среди американцев, которые принадлежат к политическим партиям, меньше всего в текущем году алкоголь употребляют республиканцы - 46% (минус 19 процентных пунктов за два года). Одновременно с этим о распитии алкогольных напитков сообщают 61% демократов (минус 3 процентных пункта с 2023 года) и 55% тех, кто относит себя к "независимым" (минус 9 процентных пунктов за два года). Среди белых американцев, как отмечается в исследовании, число тех, кто сообщает о распитии алкогольных напитков в 2025 году, составляет 56% (минус 11 процентных пункта за два года), среди национальных меньшинств - 52% (минус 2 процентных пункта за два года). Изменилось и отношение жителей США к "умеренному распитию" алкоголя, отмечается в исследовании. Так, в текущем году число американцев, которые считают вредным для здоровья употребление одного-двух напитков в день, увеличилось на 8 процентных пунктов, до 53% в годовом выражении. Тех, кто полагает, что такое количество не имеет значения для здоровья, стало меньше за год на 6 процентных пунктов и составило в текущем году 37% американцев. Всего 6% жителей США в текущем году отмечают употребление одного-двух алкогольных напитков в день полезным для здоровья против 8% годом ранее.

