Starlink начала предоставлять услуги спутникового интернета в Казахстане

2025-08-13T07:13+0300

2025-08-13T07:13+0300

2025-08-13T07:13+0300

технологии

казахстан

starlink

spacex

АЛМА-АТА, 13 авг - ПРАЙМ. Компания Starlink, подразделение американской частной аэрокосмической компании SpaceX, начинала предоставлять услуг спутникового интернета на территории Казахстана, сообщает в среду пресс-служба казахстанского министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. "С 13 августа 2025 года компания Starlink официально начинает предоставление услуг спутникового интернета на территории республики Казахстан. Благодаря этому жители страны смогут получить доступ к высокоскоростному и надежному интернету через сеть низкоорбитальных спутников Starlink, принадлежащую компании SpaceX", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Также там напомнили, что 12 июня 2025 года минцифры республики и Starlink подписали соглашение, закрепляющее обязательство компании соблюдать законодательство Казахстана при оказании услуг. "Технология Starlink обеспечивает стабильное подключение даже в самых отдаленных и труднодоступных районах, открывая доступ к современным цифровым сервисам для населения", - говорится в сообщении. Девятого июня пресс-служба минцифры сообщила, что к концу 2027 года планируется обеспечить высокоскоростным интернетом более 3 тысяч сел, что охватит 99% всех сельских населенных пунктов Казахстана. В начале года глава цифрового ведомства Жаслан Мадиев также заявил, что в конце 2027 года мобильный интернет станет доступен на всех автодорогах республиканского и областного значения в Казахстане.

