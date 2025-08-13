Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Starlink начала предоставлять услуги спутникового интернета в Казахстане - 13.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250813/starlink-860651198.html
Starlink начала предоставлять услуги спутникового интернета в Казахстане
Starlink начала предоставлять услуги спутникового интернета в Казахстане - 13.08.2025, ПРАЙМ
Starlink начала предоставлять услуги спутникового интернета в Казахстане
Компания Starlink, подразделение американской частной аэрокосмической компании SpaceX, начинала предоставлять услуг спутникового интернета на территории... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T07:13+0300
2025-08-13T07:13+0300
технологии
казахстан
starlink
spacex
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860651198.jpg?1755058393
АЛМА-АТА, 13 авг - ПРАЙМ. Компания Starlink, подразделение американской частной аэрокосмической компании SpaceX, начинала предоставлять услуг спутникового интернета на территории Казахстана, сообщает в среду пресс-служба казахстанского министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. "С 13 августа 2025 года компания Starlink официально начинает предоставление услуг спутникового интернета на территории республики Казахстан. Благодаря этому жители страны смогут получить доступ к высокоскоростному и надежному интернету через сеть низкоорбитальных спутников Starlink, принадлежащую компании SpaceX", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Также там напомнили, что 12 июня 2025 года минцифры республики и Starlink подписали соглашение, закрепляющее обязательство компании соблюдать законодательство Казахстана при оказании услуг. "Технология Starlink обеспечивает стабильное подключение даже в самых отдаленных и труднодоступных районах, открывая доступ к современным цифровым сервисам для населения", - говорится в сообщении. Девятого июня пресс-служба минцифры сообщила, что к концу 2027 года планируется обеспечить высокоскоростным интернетом более 3 тысяч сел, что охватит 99% всех сельских населенных пунктов Казахстана. В начале года глава цифрового ведомства Жаслан Мадиев также заявил, что в конце 2027 года мобильный интернет станет доступен на всех автодорогах республиканского и областного значения в Казахстане.
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, казахстан, starlink, spacex
Технологии, КАЗАХСТАН, Starlink, SpaceX
07:13 13.08.2025
 
Starlink начала предоставлять услуги спутникового интернета в Казахстане

Казахстанская компания Starlink начала предоставлять услуги спутникового интернета

Читать Прайм в
Дзен Telegram
АЛМА-АТА, 13 авг - ПРАЙМ. Компания Starlink, подразделение американской частной аэрокосмической компании SpaceX, начинала предоставлять услуг спутникового интернета на территории Казахстана, сообщает в среду пресс-служба казахстанского министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
"С 13 августа 2025 года компания Starlink официально начинает предоставление услуг спутникового интернета на территории республики Казахстан. Благодаря этому жители страны смогут получить доступ к высокоскоростному и надежному интернету через сеть низкоорбитальных спутников Starlink, принадлежащую компании SpaceX", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Также там напомнили, что 12 июня 2025 года минцифры республики и Starlink подписали соглашение, закрепляющее обязательство компании соблюдать законодательство Казахстана при оказании услуг.
"Технология Starlink обеспечивает стабильное подключение даже в самых отдаленных и труднодоступных районах, открывая доступ к современным цифровым сервисам для населения", - говорится в сообщении.
Девятого июня пресс-служба минцифры сообщила, что к концу 2027 года планируется обеспечить высокоскоростным интернетом более 3 тысяч сел, что охватит 99% всех сельских населенных пунктов Казахстана. В начале года глава цифрового ведомства Жаслан Мадиев также заявил, что в конце 2027 года мобильный интернет станет доступен на всех автодорогах республиканского и областного значения в Казахстане.
 
ТехнологииКАЗАХСТАНStarlinkSpaceX
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала