СМИ: Кремниевая долина ищет стартапы для получения умного потомства - 13.08.2025
СМИ: Кремниевая долина ищет стартапы для получения умного потомства
2025-08-13T15:57+0300
сша
технологии
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Технологическая элита Кремниевой долины активно использует услуги стартапов, прогнозирующих уровень интеллекта будущего ребенка на стадии эмбриона. Об этом пишет The Wall Street Journal."Родители здесь (в Кремниевой долине - ред.) платят до 50 тысяч долларов за новые услуги генетического тестирования, которые включают обещания проверить уровень интеллекта эмбрионов", - сказано в тексте публикации.Американские компании, такие как Genomic Prediction, предлагают парам, прибегающим к ЭКО, тестирование эмбрионов с оценкой потенциального IQ. Стоимость услуг достигает $50 тысяч. Технология анализирует генетические маркеры, связанные с когнитивными способностями. Клиентами чаще всего становятся состоятельные предприниматели и топ-менеджеры Кремниевой долины.
2025
сша, технологии
США, Технологии
15:57 13.08.2025
 
СМИ: Кремниевая долина ищет стартапы для получения умного потомства

WSJ: Кремниевая долина ищет стартапы в США для получения умного потомства

СШАТехнологии
 
 
