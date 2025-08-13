https://1prime.ru/20250813/startapy-860678871.html

СМИ: Кремниевая долина ищет стартапы для получения умного потомства

СМИ: Кремниевая долина ищет стартапы для получения умного потомства

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Технологическая элита Кремниевой долины активно использует услуги стартапов, прогнозирующих уровень интеллекта будущего ребенка на стадии эмбриона. Об этом пишет The Wall Street Journal."Родители здесь (в Кремниевой долине - ред.) платят до 50 тысяч долларов за новые услуги генетического тестирования, которые включают обещания проверить уровень интеллекта эмбрионов", - сказано в тексте публикации.Американские компании, такие как Genomic Prediction, предлагают парам, прибегающим к ЭКО, тестирование эмбрионов с оценкой потенциального IQ. Стоимость услуг достигает $50 тысяч. Технология анализирует генетические маркеры, связанные с когнитивными способностями. Клиентами чаще всего становятся состоятельные предприниматели и топ-менеджеры Кремниевой долины.

