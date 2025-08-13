https://1prime.ru/20250813/sud-860667960.html

Суд взыскал 49,46 млрд рублей с владельца и фрахтователя "Волгонефти-212"

КРАСНОДАР, 13 авг - ПРАЙМ. Арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета РФ с владельца и фрахтователя затонувшего танкера "Волгонефть-212" (ООО "Каматрансойл" и ООО "Кама Шиппинг" соответственно) по исковому заявлению Росприроднадзора, передает корреспондент РИА Новости из зала Арбитражного суда Краснодарского края. "Суд… руководствуясь статьями 167, 170 арбитражного процессуального кодекса Российской федерации, определил… взыскать солидарно с ООО "Каматрансойл" и ООО "Кама Шиппинг" в бюджет Российской Федерации сумму вреда, причиненного водному объекту, в размере 49 460 085 849 рублей, а также 10 миллионов рублей госпошлины", - объявил судья на судебном заседании. В ходе заседания судья также огласил, что ООО "Каматрансойл" заявило ходатайства о создании фонда ограничения ответственности за ущерб от загрязнения, о передаче дела по подсудности в Арбитражный суд Пермского края, а также ходатайство об объединении иска Росприроднадзора с двумя схожими исками. В удовлетворении всех трех ходатайств суд отказал.Представитель Росприроднадзора, комментируя заявленные требования, напомнила, что судно вышло в плавание с нарушением технических требований."Ему (судовладельцу - ред.) достоверно известно, что он вышел не в то время на судне с нарушением требований технических регламентов", - сказала представитель истца.Кроме того, как прозвучало в суде, крушение не было связано с обстоятельствами непреодолимой силы."В декабре такие штормы, которые были - это характерные ситуации, поэтому никакой непреодолимой силы не было", - добавила представитель Росприроднадзора в суде.Росприроднадзор направил в Арбитражный суд Краснодарского края исковые заявления к владельцам и фрахтователю затонувших в Черном море в декабре 2024 года танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" на общую сумму требований более 84,9 миллиарда рублей. Иски рассматриваются отдельно к ЗАО "Волгатранснефть" (владелец танкера "Волгонефть-239") на сумму более 35,48 миллиарда рублей и к ООО "Кама Шиппинг" с ООО "Каматрансойл" (фрахтователь и владелец танкера "Волгонефть-212" соответственно) на сумму более 49,46 миллиарда рублей. В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, к делу привлечены генпрокуратура РФ и Ространснадзор по ЮФО. К иску в отношении ООО "Кама Шиппинг" и ООО "Каматрансойл" дополнительно привлечена страховая компания - САО "ВСК". В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.

арбитражный суд, краснодарский край, черное море, танкер, взыскание