https://1prime.ru/20250813/sud-860675576.html

Суд поддержал взыскание средств с Commerzbank по иску "Русхимальянса"

Суд поддержал взыскание средств с Commerzbank по иску "Русхимальянса" - 13.08.2025, ПРАЙМ

Суд поддержал взыскание средств с Commerzbank по иску "Русхимальянса"

Арбитражный суд Северо-Западного округа (Санкт-Петербург) оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций о солидарном взыскании с немецкого... | 13.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-13T14:58+0300

2025-08-13T14:58+0300

2025-08-13T14:58+0300

суд

взыскание

бизнес

банки

русхимальянс

commerzbank

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/54/841455406_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_4f90039ae385f9ff29f1410a6ad3dfaa.jpg

МОСКВА, 13 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Северо-Западного округа (Санкт-Петербург) оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций о солидарном взыскании с немецкого Commerzbank, его российской "дочки" АО "Коммерцбанк" и связанного с ними ООО "Дом на набережной 2" более 94,9 миллиона евро по иску компании "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи". Как следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, окружной суд отклонил кассационные жалобы двух банков на принятое в июне решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда. Две инстанции полностью удовлетворили исковые требования, взыскав с ответчиков выплату по банковской гарантии от 1 октября 2021 года с процентами, в сумме – более 8,8 миллиарда рублей по текущему курсу. Commerzbank выдал гарантию немецкой инжиниринговой компании Linde в обеспечение ее обязательств подрядчика по контрактам на строительство двух газоперерабатывающих заводов в Усть-Луге Ленинградской области. В 2022 году Linde уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС, а "Русхимальянс" затем сообщил подрядчику о расторжении контракта. Аналогичные крупные иски "Русхимальянс" как заказчик предъявил еще четырем немецким банкам-гарантам – Deutsche Bank, Bayerische Landesbank, Unicredit Bank и Landesbank Baden-Wurttemberg. Все они тоже были удовлетворены.

https://1prime.ru/20250813/sud-860667960.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

суд, взыскание, бизнес, банки, русхимальянс, commerzbank