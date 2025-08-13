https://1prime.ru/20250813/sud-860675576.html
Суд поддержал взыскание средств с Commerzbank по иску "Русхимальянса"
МОСКВА, 13 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Северо-Западного округа (Санкт-Петербург) оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций о солидарном взыскании с немецкого Commerzbank, его российской "дочки" АО "Коммерцбанк" и связанного с ними ООО "Дом на набережной 2" более 94,9 миллиона евро по иску компании "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи". Как следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, окружной суд отклонил кассационные жалобы двух банков на принятое в июне решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда. Две инстанции полностью удовлетворили исковые требования, взыскав с ответчиков выплату по банковской гарантии от 1 октября 2021 года с процентами, в сумме – более 8,8 миллиарда рублей по текущему курсу. Commerzbank выдал гарантию немецкой инжиниринговой компании Linde в обеспечение ее обязательств подрядчика по контрактам на строительство двух газоперерабатывающих заводов в Усть-Луге Ленинградской области. В 2022 году Linde уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС, а "Русхимальянс" затем сообщил подрядчику о расторжении контракта. Аналогичные крупные иски "Русхимальянс" как заказчик предъявил еще четырем немецким банкам-гарантам – Deutsche Bank, Bayerische Landesbank, Unicredit Bank и Landesbank Baden-Wurttemberg. Все они тоже были удовлетворены.
