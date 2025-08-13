Суд взыскал средства с владельца "Волгонефти-239"

https://1prime.ru/20250813/sud-860678011.html

Арбитражный суд Краснодарского края взыскал 35,48 миллиарда рублей в пользу госбюджета РФ с владельца затонувшего танкера "Волгонефть-239" ЗАО "Волгатранснефть" | 13.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-13T15:32+0300

экономика

россия

краснодарский край

черное море

росприроднадзор

ространснадзор

вск

КРАСНОДАР, 13 авг - ПРАЙМ. Арбитражный суд Краснодарского края взыскал 35,48 миллиарда рублей в пользу госбюджета РФ с владельца затонувшего танкера "Волгонефть-239" ЗАО "Волгатранснефть" по исковому заявлению Росприроднадзора, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд… решил: взыскать с ЗАО "Волгатранснефть"… в бюджет РФ сумму вреда, причиненного окружающей среде, в размере 35 483 862 830 рублей. Взыскать с ЗАО "Волгатранснефть"… в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере десяти миллионов рублей", - объявила судья на судебном заседании. Росприроднадзор направил в Арбитражный суд Краснодарского края исковые заявления к владельцам и фрахтователю затонувших в Черном море в декабре 2024 года танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" на общую сумму требований более 84,9 миллиарда рублей. Иски рассматриваются отдельно к ЗАО "Волгатранснефть" (владелец танкера "Волгонефть-239") на сумму более 35,48 миллиарда рублей и к ООО "Кама Шиппинг" с ООО "Каматрансойл" (фрахтователь и владелец танкера "Волгонефть-212" соответственно) на сумму более 49,46 миллиарда рублей. В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, к делу привлечены Генпрокуратура РФ и Ространснадзор по ЮФО. К иску в отношении ООО "Кама Шиппинг" и ООО "Каматрансойл" дополнительно привлечена в качестве третьего лица страховая компания - САО "ВСК". В среду суд взыскал 49,46 миллиарда рублей и 10 миллионов рублей госпошлины в пользу госбюджета РФ с ООО "Кама Шиппинг" и ООО "Каматрансойл". В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.

2025

