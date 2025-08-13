Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд взыскал средства с владельца "Волгонефти-239" - 13.08.2025
https://1prime.ru/20250813/sud-860678011.html
Суд взыскал средства с владельца "Волгонефти-239"
Суд взыскал средства с владельца "Волгонефти-239" - 13.08.2025, ПРАЙМ
Суд взыскал средства с владельца "Волгонефти-239"
Арбитражный суд Краснодарского края взыскал 35,48 миллиарда рублей в пользу госбюджета РФ с владельца затонувшего танкера "Волгонефть-239" ЗАО "Волгатранснефть" | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T15:32+0300
2025-08-13T15:32+0300
экономика
россия
краснодарский край
черное море
росприроднадзор
ространснадзор
вск
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860677717_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c00c50b5503a727f6cb155abe9d1d83e.jpg
КРАСНОДАР, 13 авг - ПРАЙМ. Арбитражный суд Краснодарского края взыскал 35,48 миллиарда рублей в пользу госбюджета РФ с владельца затонувшего танкера "Волгонефть-239" ЗАО "Волгатранснефть" по исковому заявлению Росприроднадзора, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд… решил: взыскать с ЗАО "Волгатранснефть"… в бюджет РФ сумму вреда, причиненного окружающей среде, в размере 35 483 862 830 рублей. Взыскать с ЗАО "Волгатранснефть"… в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере десяти миллионов рублей", - объявила судья на судебном заседании. Росприроднадзор направил в Арбитражный суд Краснодарского края исковые заявления к владельцам и фрахтователю затонувших в Черном море в декабре 2024 года танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" на общую сумму требований более 84,9 миллиарда рублей. Иски рассматриваются отдельно к ЗАО "Волгатранснефть" (владелец танкера "Волгонефть-239") на сумму более 35,48 миллиарда рублей и к ООО "Кама Шиппинг" с ООО "Каматрансойл" (фрахтователь и владелец танкера "Волгонефть-212" соответственно) на сумму более 49,46 миллиарда рублей. В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, к делу привлечены Генпрокуратура РФ и Ространснадзор по ЮФО. К иску в отношении ООО "Кама Шиппинг" и ООО "Каматрансойл" дополнительно привлечена в качестве третьего лица страховая компания - САО "ВСК". В среду суд взыскал 49,46 миллиарда рублей и 10 миллионов рублей госпошлины в пользу госбюджета РФ с ООО "Кама Шиппинг" и ООО "Каматрансойл". В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
https://1prime.ru/20250813/sud-860667960.html
краснодарский край
черное море
россия, краснодарский край, черное море, росприроднадзор, ространснадзор, вск
Экономика, РОССИЯ, Краснодарский край, Черное море, Росприроднадзор, Ространснадзор, ВСК
15:32 13.08.2025
 
Суд взыскал средства с владельца "Волгонефти-239"

Суд взыскал 35,48 миллиарда рублей с владельца "Волгонефти-239"

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкер " Волгонефть-239", потерпевший крушение в районе Керченского пролива
Танкер Волгонефть-239, потерпевший крушение в районе Керченского пролива - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
КРАСНОДАР, 13 авг - ПРАЙМ. Арбитражный суд Краснодарского края взыскал 35,48 миллиарда рублей в пользу госбюджета РФ с владельца затонувшего танкера "Волгонефть-239" ЗАО "Волгатранснефть" по исковому заявлению Росприроднадзора, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд… решил: взыскать с ЗАО "Волгатранснефть"… в бюджет РФ сумму вреда, причиненного окружающей среде, в размере 35 483 862 830 рублей. Взыскать с ЗАО "Волгатранснефть"… в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере десяти миллионов рублей", - объявила судья на судебном заседании.
Росприроднадзор направил в Арбитражный суд Краснодарского края исковые заявления к владельцам и фрахтователю затонувших в Черном море в декабре 2024 года танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" на общую сумму требований более 84,9 миллиарда рублей.
Иски рассматриваются отдельно к ЗАО "Волгатранснефть" (владелец танкера "Волгонефть-239") на сумму более 35,48 миллиарда рублей и к ООО "Кама Шиппинг" с ООО "Каматрансойл" (фрахтователь и владелец танкера "Волгонефть-212" соответственно) на сумму более 49,46 миллиарда рублей. В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, к делу привлечены Генпрокуратура РФ и Ространснадзор по ЮФО. К иску в отношении ООО "Кама Шиппинг" и ООО "Каматрансойл" дополнительно привлечена в качестве третьего лица страховая компания - САО "ВСК".
В среду суд взыскал 49,46 миллиарда рублей и 10 миллионов рублей госпошлины в пользу госбюджета РФ с ООО "Кама Шиппинг" и ООО "Каматрансойл".
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
Судейский молоток
Суд взыскал 49,46 млрд рублей с владельца и фрахтователя "Волгонефти-212"
Экономика, РОССИЯ, Краснодарский край, Черное море, Росприроднадзор, Ространснадзор, ВСК
 
 
