ЕС предоставит Украине кредит на 500 миллионов евро на закупку газа

2025-08-13T11:34+0300

МОСКВА, 13 авг – ПРАЙМ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Киеву кредит на 500 миллионов евро на закупку газа под гарантию ЕС, сообщила украинский премьер Юлия Свириденко. "Нафтогаз" и ЕБРР подписали рекордное для Украины соглашение — 500 миллионов евро на закупку газа… Впервые такой кредит предоставляется под гарантию ЕС, без государственной гарантии Украины. Это позволит Украине лучше подготовиться к отопительному сезону и обеспечить украинские дома теплом и светом даже в самые сложные дни зимы", - написала Свириденко в своем Telegram-канале. Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода, на это потребуется около 2 миллиардов евро. В конце марта глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что Украина столкнулась с катастрофическим дефицитом газа и финансирования, необходимо 5 миллиардов евро для закупки. Занимавший на тот момент пост украинского премьера Денис Шмыгаль 18 февраля поручил "Нафтогазу Украины" разработать стратегию импорта газа для покрытия возможного дефицита в газотранспортной системе страны в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.

