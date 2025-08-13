Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС предоставит Украине кредит на 500 миллионов евро на закупку газа - 13.08.2025, ПРАЙМ
ЕС предоставит Украине кредит на 500 миллионов евро на закупку газа
ЕС предоставит Украине кредит на 500 миллионов евро на закупку газа
МОСКВА, 13 авг – ПРАЙМ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Киеву кредит на 500 миллионов евро на закупку газа под гарантию ЕС, сообщила украинский премьер Юлия Свириденко. "Нафтогаз" и ЕБРР подписали рекордное для Украины соглашение — 500 миллионов евро на закупку газа… Впервые такой кредит предоставляется под гарантию ЕС, без государственной гарантии Украины. Это позволит Украине лучше подготовиться к отопительному сезону и обеспечить украинские дома теплом и светом даже в самые сложные дни зимы", - написала Свириденко в своем Telegram-канале. Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода, на это потребуется около 2 миллиардов евро. В конце марта глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что Украина столкнулась с катастрофическим дефицитом газа и финансирования, необходимо 5 миллиардов евро для закупки. Занимавший на тот момент пост украинского премьера Денис Шмыгаль 18 февраля поручил "Нафтогазу Украины" разработать стратегию импорта газа для покрытия возможного дефицита в газотранспортной системе страны в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.
11:34 13.08.2025
 
ЕС предоставит Украине кредит на 500 миллионов евро на закупку газа

Свириденко: ЕС предоставит Украине кредит на 500 миллионов евро на закупку газа

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Здание МИДа Украины с национальным флагом Украины и флагом Евросоюза на фасаде
Здание МИДа Украины с национальным флагом Украины и флагом Евросоюза на фасаде - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 авг – ПРАЙМ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Киеву кредит на 500 миллионов евро на закупку газа под гарантию ЕС, сообщила украинский премьер Юлия Свириденко.
"Нафтогаз" и ЕБРР подписали рекордное для Украины соглашение — 500 миллионов евро на закупку газа… Впервые такой кредит предоставляется под гарантию ЕС, без государственной гарантии Украины. Это позволит Украине лучше подготовиться к отопительному сезону и обеспечить украинские дома теплом и светом даже в самые сложные дни зимы", - написала Свириденко в своем Telegram-канале.
Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода, на это потребуется около 2 миллиардов евро. В конце марта глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что Украина столкнулась с катастрофическим дефицитом газа и финансирования, необходимо 5 миллиардов евро для закупки.
Занимавший на тот момент пост украинского премьера Денис Шмыгаль 18 февраля поручил "Нафтогазу Украины" разработать стратегию импорта газа для покрытия возможного дефицита в газотранспортной системе страны в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
"Кошмар для Украины": Politico рассказало о главном страхе Киева
