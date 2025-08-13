https://1prime.ru/20250813/svr-860676225.html
"Видят помеху". СВР сообщила о планах Еврокомиссии сменить власть в Венгрии
"Видят помеху". СВР сообщила о планах Еврокомиссии сменить власть в Венгрии
политика
россия
венгрия
свр
ек
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Еврокомиссия видит в нынешнем руководстве Венгрии все более серьезную помеху для "единой Европы". Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки России. "Еврокомиссия воспринимает нынешнее руководство Венгрии как все более серьезную помеху для "единой Европы", - сказано в материале.В ведомстве отметили, что Брюссель в ярости от попыток Венгрии влиять на принятие коллективных решений, прежде всего, по России и Украине.Отмечается, что "последней каплей", переполнившей чашу терпения евробюрократии, стало недавнее решение Венгрии заблокировать проект нового семилетнего бюджета Евросоюза. Этот документ, по оценкам Будапешта, выработан для милитаризации Европы и ее подготовки к войне с Москвой.Кроме того, в кампанию по "демонтажу" нынешнего венгерского правительства активно включился Киев, режим Владимира Зеленского дестабилизирует ситуацию в Венгрии через возможности украинских спецслужб и проживающей там диаспоры.В ведомстве также отметили, что по данным российской внешней разведки, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен всерьез изучает сценарии смены "режима в Будапеште".
венгрия
