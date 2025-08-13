Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Видят помеху". СВР сообщила о планах Еврокомиссии сменить власть в Венгрии - 13.08.2025
"Видят помеху". СВР сообщила о планах Еврокомиссии сменить власть в Венгрии
2025-08-13T14:59+0300
2025-08-13T14:59+0300
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Еврокомиссия видит в нынешнем руководстве Венгрии все более серьезную помеху для "единой Европы". Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки России. "Еврокомиссия воспринимает нынешнее руководство Венгрии как все более серьезную помеху для "единой Европы", - сказано в материале.В ведомстве отметили, что Брюссель в ярости от попыток Венгрии влиять на принятие коллективных решений, прежде всего, по России и Украине.Отмечается, что "последней каплей", переполнившей чашу терпения евробюрократии, стало недавнее решение Венгрии заблокировать проект нового семилетнего бюджета Евросоюза. Этот документ, по оценкам Будапешта, выработан для милитаризации Европы и ее подготовки к войне с Москвой.Кроме того, в кампанию по "демонтажу" нынешнего венгерского правительства активно включился Киев, режим Владимира Зеленского дестабилизирует ситуацию в Венгрии через возможности украинских спецслужб и проживающей там диаспоры.В ведомстве также отметили, что по данным российской внешней разведки, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен всерьез изучает сценарии смены "режима в Будапеште".
венгрия
14:59 13.08.2025
 
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Еврокомиссия видит в нынешнем руководстве Венгрии все более серьезную помеху для "единой Европы". Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"Еврокомиссия воспринимает нынешнее руководство Венгрии как все более серьезную помеху для "единой Европы", - сказано в материале.
В ведомстве отметили, что Брюссель в ярости от попыток Венгрии влиять на принятие коллективных решений, прежде всего, по России и Украине.
Отмечается, что "последней каплей", переполнившей чашу терпения евробюрократии, стало недавнее решение Венгрии заблокировать проект нового семилетнего бюджета Евросоюза. Этот документ, по оценкам Будапешта, выработан для милитаризации Европы и ее подготовки к войне с Москвой.
Кроме того, в кампанию по "демонтажу" нынешнего венгерского правительства активно включился Киев, режим Владимира Зеленского дестабилизирует ситуацию в Венгрии через возможности украинских спецслужб и проживающей там диаспоры.
В ведомстве также отметили, что по данным российской внешней разведки, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен всерьез изучает сценарии смены "режима в Будапеште".
Венгрия не присоединилась к заявлению ЕС по Украине
Вчера, 08:34
