Во Франции начали массово изымать сыры - 13.08.2025, ПРАЙМ
Во Франции начали массово изымать сыры
ПАРИЖ, 13 авг - ПРАЙМ. Французские органы здравоохранения совместно с производителем сыров Chavegrand снимают с продажи продукцию компании на фоне смертельных случаев листериоза, говорится в коммюнике на сайте минсельхоза Франции. "В качестве меры предосторожности компания Chavegrand совместно с органами здравоохранения отзывает все партии сыра, произведенные до 23 июня 2025 года", - сказано в тексте. Отмечается, что в сумме был выявлен 21 случай листериоза, вызванного штаммами бактерий со схожими характеристиками, из них 18 — с начала июня. Власти сообщают о двух смертельных случаях. По заявлению властей, в результате расследования, проведенного Национальным агентством здравоохранения (ANSP) с Институтом Пастера и Генерального управления по вопросам продовольствия, была установлена возможная связь между случаями листериоза и употреблением сыров из пастеризованного молоко компании Chavegrand. Мягкие сыры под подозрением продавались как на территории страны, так и за рубежом под различными торговыми марками до 9 августа.
15:19 13.08.2025
 
Во Франции начали массово изымать сыры

ПАРИЖ, 13 авг - ПРАЙМ. Французские органы здравоохранения совместно с производителем сыров Chavegrand снимают с продажи продукцию компании на фоне смертельных случаев листериоза, говорится в коммюнике на сайте минсельхоза Франции.
"В качестве меры предосторожности компания Chavegrand совместно с органами здравоохранения отзывает все партии сыра, произведенные до 23 июня 2025 года", - сказано в тексте.
Отмечается, что в сумме был выявлен 21 случай листериоза, вызванного штаммами бактерий со схожими характеристиками, из них 18 — с начала июня. Власти сообщают о двух смертельных случаях.
По заявлению властей, в результате расследования, проведенного Национальным агентством здравоохранения (ANSP) с Институтом Пастера и Генерального управления по вопросам продовольствия, была установлена возможная связь между случаями листериоза и употреблением сыров из пастеризованного молоко компании Chavegrand. Мягкие сыры под подозрением продавались как на территории страны, так и за рубежом под различными торговыми марками до 9 августа.
АЭС - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
Рой медуз привел к перебоям в работе крупнейшей АЭС во Франции
11 августа, 14:52
 
