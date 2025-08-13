Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минэнерго рассказали о работе над стабилизацией цен на топливо - 13.08.2025
В Минэнерго рассказали о работе над стабилизацией цен на топливо
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Минэнерго России ведет работу по стабилизации цен на топливо, формируя дополнительное предложение на внутреннем рынке, сообщили в министерстве. "Минэнерго ведется планомерная работа по стабилизации ценовой ситуации за счет формирования дополнительного предложения топлива на рынок", - говорится в сообщении. Несмотря на сезон высокого потребления, рынок нефтепродуктов в России всех видов и марок полностью обеспечен предложением, отмечают в министерстве. Минэнерго ранее призвало участников топливного рынка соблюдать регулярность и равномерность продаж бензина на всех биржевых базисах для стабилизации цен. Также министерство сообщило, что рынок обеспечен предложением бензина, а выпадающие объемы производства из-за незапланированных ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах будут компенсированы в ближайшие дни. Кроме того, на ряде заводов увеличивается объем первичной переработки нефти и выпуск топлива.
19:18 13.08.2025
 
В Минэнерго рассказали о работе над стабилизацией цен на топливо

© РИА Новости . Илья Наймушин
Автозаправочная станция АО "Красноярскнефтепродукт"
© РИА Новости . Илья Наймушин
В Минэнерго сделали заявление о росте цен на бензин
В Минэнерго сделали заявление о росте цен на бензин
6 августа, 19:09
 
