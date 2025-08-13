https://1prime.ru/20250813/toplivo-860686954.html

В Минэнерго рассказали о работе над стабилизацией цен на топливо

Минэнерго России ведет работу по стабилизации цен на топливо, формируя дополнительное предложение на внутреннем рынке, сообщили в министерстве.

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Минэнерго России ведет работу по стабилизации цен на топливо, формируя дополнительное предложение на внутреннем рынке, сообщили в министерстве. "Минэнерго ведется планомерная работа по стабилизации ценовой ситуации за счет формирования дополнительного предложения топлива на рынок", - говорится в сообщении. Несмотря на сезон высокого потребления, рынок нефтепродуктов в России всех видов и марок полностью обеспечен предложением, отмечают в министерстве. Минэнерго ранее призвало участников топливного рынка соблюдать регулярность и равномерность продаж бензина на всех биржевых базисах для стабилизации цен. Также министерство сообщило, что рынок обеспечен предложением бензина, а выпадающие объемы производства из-за незапланированных ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах будут компенсированы в ближайшие дни. Кроме того, на ряде заводов увеличивается объем первичной переработки нефти и выпуск топлива.

