СМИ: премьер Индии намерен встретиться с Трампом на Генассамблее ООН
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди готовится поехать в США на генассамблею ООН в сентябре, встретится с американским президентом Дональдом Трампом для урегулирования торговых вопросов, сообщает газета Indian Express со ссылкой на источники. "Официальной причиной визита является участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, но ключевой целью станет встреча с... Трампом, урегулирование торговых вопросов и достижение общей позиции по пошлинам", - говорится в публикации. Согласно изданию, визит Моди в США намечен на последнюю неделю сентября. По словам источников газеты, работа над подготовкой визита уже ведется, так как процесс аккредитации и организация самой поездки должны быть завершены уже в августе. В конце июля Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие пошлины со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что Индия должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступила в силу в четверг. При этом ранее Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Эти санкции начинают действовать с 27 августа. Еще до ввода новых санкций США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с пошлинами Штатов в рамках будущего торгового соглашения. Нью-Дели и Вашингтон провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения.
05:54 13.08.2025
 
СМИ: премьер Индии намерен встретиться с Трампом на Генассамблее ООН

Indian Express: премьер Индии Моди приедет в США для урегулирования торговых вопросов

