Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Он их разнес": во Франции раскрыли, как Трамп разрушил планы ЕС - 13.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250813/tramp-860652698.html
"Он их разнес": во Франции раскрыли, как Трамп разрушил планы ЕС
"Он их разнес": во Франции раскрыли, как Трамп разрушил планы ЕС - 13.08.2025, ПРАЙМ
"Он их разнес": во Франции раскрыли, как Трамп разрушил планы ЕС
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что президент США Дональд Трамп сорвал план Евросоюза, направленный на сохранение контроля киевского | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T08:09+0300
2025-08-13T08:14+0300
политика
сша
дональд трамп
россия
владимир путин
встреча
ес
украина
территории
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/82897/92/828979260_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_cb46411aa54743f0a5e11dfdea29d68d.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что президент США Дональд Трамп сорвал план Евросоюза, направленный на сохранение контроля киевского режима над территориями на востоке Украины."Это просто агония Евросоюза! Полностью оттеснены на второй план, так еще и вынуждены платить, если их интересует помощь Киеву. Трамп их (Европейцев. — Прим. Ред.) просто разнес", — сказал он в эфире своего YouTube-канала.Филиппо выразил сомнения в том, что лидеры так называемой "коалиции желающих", такие как Урсула фон дер Ляйен, Эммануэль Макрон, Кир Стармер и Кая Каллас, пойдут на какие-либо территориальные уступки Владимиру Зеленскому.По мнению Филиппо, европейские политики препятствуют достижению мирного соглашения между Россией и Украиной, активно вмешиваясь в процесс и стимулируя Киев затягивать урегулирование конфликта.В понедельник Владимир Зеленский, готовясь к встрече Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, заявил, что не намерен идти на территориальные уступки, ссылаясь на конституцию Украины.Также в понедельник официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус сообщил, что канцлер Фридрих Мерц организует 13 августа дистанционные переговоры с участием Трампа, генсека НАТО, а также представителей Украины, ключевых европейских стран, Евросовета и Еврокомиссии. При этом европейские лидеры проведут отдельный разговор с Зеленским до встречи главы киевского режима с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
https://1prime.ru/20250812/shptle-860616350.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82897/92/828979260_126:0:910:588_1920x0_80_0_0_95105b0c5b02fd13b00fbcdb5742e07e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп, россия, владимир путин, встреча, ес, украина, территории, владимир зеленский
Политика, США, Дональд Трамп, РОССИЯ, Владимир Путин, встреча, ЕС, УКРАИНА, Территории, Владимир Зеленский
08:09 13.08.2025 (обновлено: 08:14 13.08.2025)
 
"Он их разнес": во Франции раскрыли, как Трамп разрушил планы ЕС

Филиппо: Трамп разрушил планы ЕС по украинским территориям перед встречей с Путиным

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что президент США Дональд Трамп сорвал план Евросоюза, направленный на сохранение контроля киевского режима над территориями на востоке Украины.
"Это просто агония Евросоюза! Полностью оттеснены на второй план, так еще и вынуждены платить, если их интересует помощь Киеву. Трамп их (Европейцев. — Прим. Ред.) просто разнес", — сказал он в эфире своего YouTube-канала.
Филиппо выразил сомнения в том, что лидеры так называемой "коалиции желающих", такие как Урсула фон дер Ляйен, Эммануэль Макрон, Кир Стармер и Кая Каллас, пойдут на какие-либо территориальные уступки Владимиру Зеленскому.
По мнению Филиппо, европейские политики препятствуют достижению мирного соглашения между Россией и Украиной, активно вмешиваясь в процесс и стимулируя Киев затягивать урегулирование конфликта.
В понедельник Владимир Зеленский, готовясь к встрече Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, заявил, что не намерен идти на территориальные уступки, ссылаясь на конституцию Украины.
Также в понедельник официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус сообщил, что канцлер Фридрих Мерц организует 13 августа дистанционные переговоры с участием Трампа, генсека НАТО, а также представителей Украины, ключевых европейских стран, Евросовета и Еврокомиссии. При этом европейские лидеры проведут отдельный разговор с Зеленским до встречи главы киевского режима с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
Флаги России и США - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
Эксперт рассказал, чему может быть посвящена встреча Путина и Трампа
Вчера, 11:46
 
ПолитикаСШАДональд ТрампРОССИЯВладимир ПутинвстречаЕСУКРАИНАТерриторииВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала