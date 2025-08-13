https://1prime.ru/20250813/tramp-860652698.html
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что президент США Дональд Трамп сорвал план Евросоюза, направленный на сохранение контроля киевского режима над территориями на востоке Украины."Это просто агония Евросоюза! Полностью оттеснены на второй план, так еще и вынуждены платить, если их интересует помощь Киеву. Трамп их (Европейцев. — Прим. Ред.) просто разнес", — сказал он в эфире своего YouTube-канала.Филиппо выразил сомнения в том, что лидеры так называемой "коалиции желающих", такие как Урсула фон дер Ляйен, Эммануэль Макрон, Кир Стармер и Кая Каллас, пойдут на какие-либо территориальные уступки Владимиру Зеленскому.По мнению Филиппо, европейские политики препятствуют достижению мирного соглашения между Россией и Украиной, активно вмешиваясь в процесс и стимулируя Киев затягивать урегулирование конфликта.В понедельник Владимир Зеленский, готовясь к встрече Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, заявил, что не намерен идти на территориальные уступки, ссылаясь на конституцию Украины.Также в понедельник официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус сообщил, что канцлер Фридрих Мерц организует 13 августа дистанционные переговоры с участием Трампа, генсека НАТО, а также представителей Украины, ключевых европейских стран, Евросовета и Еврокомиссии. При этом европейские лидеры проведут отдельный разговор с Зеленским до встречи главы киевского режима с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

