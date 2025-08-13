https://1prime.ru/20250813/tramp-860652698.html

"Он их разнес": во Франции раскрыли, как Трамп разрушил планы ЕС

"Он их разнес": во Франции раскрыли, как Трамп разрушил планы ЕС - 13.08.2025, ПРАЙМ

"Он их разнес": во Франции раскрыли, как Трамп разрушил планы ЕС

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что президент США Дональд Трамп сорвал план Евросоюза, направленный на сохранение контроля киевского | 13.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-13T08:09+0300

2025-08-13T08:09+0300

2025-08-13T08:14+0300

политика

сша

дональд трамп

россия

владимир путин

встреча

ес

украина

территории

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/82897/92/828979260_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_cb46411aa54743f0a5e11dfdea29d68d.jpg

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что президент США Дональд Трамп сорвал план Евросоюза, направленный на сохранение контроля киевского режима над территориями на востоке Украины."Это просто агония Евросоюза! Полностью оттеснены на второй план, так еще и вынуждены платить, если их интересует помощь Киеву. Трамп их (Европейцев. — Прим. Ред.) просто разнес", — сказал он в эфире своего YouTube-канала.Филиппо выразил сомнения в том, что лидеры так называемой "коалиции желающих", такие как Урсула фон дер Ляйен, Эммануэль Макрон, Кир Стармер и Кая Каллас, пойдут на какие-либо территориальные уступки Владимиру Зеленскому.По мнению Филиппо, европейские политики препятствуют достижению мирного соглашения между Россией и Украиной, активно вмешиваясь в процесс и стимулируя Киев затягивать урегулирование конфликта.В понедельник Владимир Зеленский, готовясь к встрече Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, заявил, что не намерен идти на территориальные уступки, ссылаясь на конституцию Украины.Также в понедельник официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус сообщил, что канцлер Фридрих Мерц организует 13 августа дистанционные переговоры с участием Трампа, генсека НАТО, а также представителей Украины, ключевых европейских стран, Евросовета и Еврокомиссии. При этом европейские лидеры проведут отдельный разговор с Зеленским до встречи главы киевского режима с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

https://1prime.ru/20250812/shptle-860616350.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, россия, владимир путин, встреча, ес, украина, территории, владимир зеленский