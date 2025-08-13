https://1prime.ru/20250813/tramp-860675818.html

Трамп заявил, что поговорит с лидерами Европы перед саммитом на Аляске

Трамп заявил, что поговорит с лидерами Европы перед саммитом на Аляске - 13.08.2025

Трамп заявил, что поговорит с лидерами Европы перед саммитом на Аляске

Президент США Дональд Трамп на фоне предстоящего саммита с Россией, который состоится в пятницу на Аляске и где, возможно, будет обсуждаться ситуация в Украине

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на фоне предстоящего саммита с Россией, который состоится в пятницу на Аляске и где, возможно, будет обсуждаться ситуация в Украине, сообщил, что вскоре намерен провести переговоры с европейскими лидерами. Он охарактеризовал их как "прекрасных людей", стремящихся к достижению соглашения."Я вскоре буду говорить с европейскими лидерами. Они прекрасные люди, которые хотят достичь сделки", - говорится в сообщении Трампа в соцсети Truth Social. Президент не привел никаких деталей разговора. В среду заместитель официального представителя правительства Германии Штеффен Майер подтвердил визит Владимира Зеленского в Берлин для участия в онлайн-встрече по Украине. По его словам, пройдет видеоконференция с участием европейских лидеров, председателя Европейского совета Антониу Кошты, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, генерального секретаря НАТО Марка Рютте и Зеленского. После этого состоится конференция с участием европейских лидеров, Зеленского и президента США Дональда Трампа. Затем запланирован совместный выход к прессе канцлера Германии и Зеленского. Позже пройдет онлайн-встреча так называемой "коалиции желающих", занимающейся координацией военной и финансовой поддержки Киева.Канцлер Германии Фридрих Мерц организует в среду онлайн-собрание по украинскому вопросу, пытаясь выработать единую позицию Запада перед грядущими переговорами президентов России и США на Аляске.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

