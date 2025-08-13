https://1prime.ru/20250813/tramp-860678326.html

Трамп рассказал, как "нечестные СМИ" мешают подготовке к саммиту с Путиным

политика

дональд трамп

сша

россия

сми

саммит

аляска

ВАШИНГТОН, 13 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп обвинил американские СМИ в попытках очернить предстоящую встречу с президентом России Владимиром Путиным, назвав их "недобросовестными" и "больными людьми"."Нечестные СМИ подключились к освещению моей встречи с Путиным. Постоянно цитируют уволенных неудачников и откровенно глупых людей вроде (бывшего советника Трампа по национальной безопасности) Джона Болтона, который заявил, что, несмотря на то что встреча пройдет на американской земле, "Путин уже победил". Что это вообще значит? Мы выигрываем во всем!" - написал Трамп в соцсетях. Он добавил, что даже если бы в рамках сделки с Россией он получил Москву и Санкт-Петербург, "фальшивые новости" все равно назвали бы это поражением."Они больные, нечестные люди, которые, возможно, вообще ненавидят нашу страну. Но это неважно, потому что мы побеждаем!" - подчеркнул Трамп. Ранее Кремль и Белый дом подтвердили, что встреча президентов России и США пройдёт 15 августа на Аляске.

сша

аляска

дональд трамп, сша, россия, сми, саммит, аляска