Трамп рассказал, как "нечестные СМИ" мешают подготовке к саммиту с Путиным
Трамп рассказал, как "нечестные СМИ" мешают подготовке к саммиту с Путиным
ВАШИНГТОН, 13 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп обвинил американские СМИ в попытках очернить предстоящую встречу с президентом России Владимиром Путиным, назвав их "недобросовестными" и "больными людьми"."Нечестные СМИ подключились к освещению моей встречи с Путиным. Постоянно цитируют уволенных неудачников и откровенно глупых людей вроде (бывшего советника Трампа по национальной безопасности) Джона Болтона, который заявил, что, несмотря на то что встреча пройдет на американской земле, "Путин уже победил". Что это вообще значит? Мы выигрываем во всем!" - написал Трамп в соцсетях. Он добавил, что даже если бы в рамках сделки с Россией он получил Москву и Санкт-Петербург, "фальшивые новости" все равно назвали бы это поражением."Они больные, нечестные люди, которые, возможно, вообще ненавидят нашу страну. Но это неважно, потому что мы побеждаем!" - подчеркнул Трамп. Ранее Кремль и Белый дом подтвердили, что встреча президентов России и США пройдёт 15 августа на Аляске.
15:42 13.08.2025
 
Трамп рассказал, как "нечестные СМИ" мешают подготовке к саммиту с Путиным

Трамп обвинил американские СМИ в попытках дискредитировать грядущий саммит с Россией

ВАШИНГТОН, 13 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп обвинил американские СМИ в попытках очернить предстоящую встречу с президентом России Владимиром Путиным, назвав их "недобросовестными" и "больными людьми".
"Нечестные СМИ подключились к освещению моей встречи с Путиным. Постоянно цитируют уволенных неудачников и откровенно глупых людей вроде (бывшего советника Трампа по национальной безопасности) Джона Болтона, который заявил, что, несмотря на то что встреча пройдет на американской земле, "Путин уже победил". Что это вообще значит? Мы выигрываем во всем!" - написал Трамп в соцсетях.
Он добавил, что даже если бы в рамках сделки с Россией он получил Москву и Санкт-Петербург, "фальшивые новости" все равно назвали бы это поражением.
"Они больные, нечестные люди, которые, возможно, вообще ненавидят нашу страну. Но это неважно, потому что мы побеждаем!" - подчеркнул Трамп.
Ранее Кремль и Белый дом подтвердили, что встреча президентов России и США пройдёт 15 августа на Аляске.
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
Трамп заявил, что поговорит с лидерами Европы перед саммитом на Аляске
