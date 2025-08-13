https://1prime.ru/20250813/tramp-860680908.html
"Готовится к соглашениям": настрой Трампа перед саммитом удивил журналиста
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз сообщил, что президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, намерены обсудить мирное соглашение по Украине, в то время как Владимир Зеленский останется лишь наблюдателем в стороне."Вашингтон готовится к серьезным соглашениям с Москвой, а Украина будет просто наблюдать за этим со стороны", — написал Боуз в соцсети X.Он напомнил, что перед предстоящими переговорами американская сторона призвала Киев "реалистично оценить" военный потенциал Украины.В прошлую субботу Кремль и Белый дом подтвердили подготовку к саммиту Путина и Трампа, который состоится 15 августа на Аляске.Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, основное внимание будет уделено обсуждению вариантов долгосрочного урегулирования украинского конфликта.Сам Трамп в преддверии переговоров заявил, что намерен обратиться к Путину с просьбой положить конец конфликту. При этом американский лидер выразил недовольство действиями Зеленского и сообщил о планах организовать встречу президента России с главой киевского режима.
