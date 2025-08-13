"Готовится к соглашениям": настрой Трампа перед саммитом удивил журналиста

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Политика
https://1prime.ru/20250813/tramp-860680908.html
2025-08-13T16:33+0300
2025-08-13T16:36+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860498842_0:162:3064:1886_1920x0_80_0_0_0d90086882124803bd6068e82abbe6a9.jpg
16:33 13.08.2025 (обновлено: 16:36 13.08.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз сообщил, что президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, намерены обсудить мирное соглашение по Украине, в то время как Владимир Зеленский останется лишь наблюдателем в стороне.
"Вашингтон готовится к серьезным соглашениям с Москвой, а Украина будет просто наблюдать за этим со стороны", — написал Боуз в соцсети X.
Он напомнил, что перед предстоящими переговорами американская сторона призвала Киев "реалистично оценить" военный потенциал Украины.
В прошлую субботу Кремль и Белый дом подтвердили подготовку к саммиту Путина и Трампа, который состоится 15 августа на Аляске.
Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, основное внимание будет уделено обсуждению вариантов долгосрочного урегулирования украинского конфликта.
Сам Трамп в преддверии переговоров заявил, что намерен обратиться к Путину с просьбой положить конец конфликту. При этом американский лидер выразил недовольство действиями Зеленского и сообщил о планах организовать встречу президента России с главой киевского режима.
Дональд Трамп представляет проект системы ПВО Золотой купол - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
Трамп рассказал, как "нечестные СМИ" мешают подготовке к саммиту с Путиным
