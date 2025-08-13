Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп рассказал Зеленскому и лидерам ЕС о целях переговоров с Путиным
Политика
Трамп рассказал Зеленскому и лидерам ЕС о целях переговоров с Путиным
политика
дональд трамп
владимир зеленский
евросоюз
переговоры
владимир путин
ВАШИНГТОН, 13 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сказал Владимиру Зеленскому и лидерам европейских стран, что его цели на пятничном саммите с президентом России Владимиром Путиным заключаются в достижении прекращения огня на Украине и в лучшем понимании того, возможно ли полноценное мирное соглашение, сообщил портал Axios со ссылкой на источники. По информации издания, в ходе разговора в среду американский лидер также сказал, что не может принимать окончательные решения по поводу территорий, но считает, что такой обмен будет необходимой частью мирного соглашения.
дональд трамп, владимир зеленский, евросоюз, переговоры, владимир путин
Политика, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Евросоюз, переговоры, Владимир Путин
Трамп рассказал Зеленскому и лидерам ЕС о целях переговоров с Путиным

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 13 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сказал Владимиру Зеленскому и лидерам европейских стран, что его цели на пятничном саммите с президентом России Владимиром Путиным заключаются в достижении прекращения огня на Украине и в лучшем понимании того, возможно ли полноценное мирное соглашение, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
По информации издания, в ходе разговора в среду американский лидер также сказал, что не может принимать окончательные решения по поводу территорий, но считает, что такой обмен будет необходимой частью мирного соглашения.
Земля, глобус
В США сообщили о подготовке встречи Трампа, Путина и Зеленского
