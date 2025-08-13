https://1prime.ru/20250813/tramp-860685843.html

Трамп рассказал Зеленскому и лидерам ЕС о целях переговоров с Путиным

2025-08-13T18:38+0300

политика

дональд трамп

владимир зеленский

евросоюз

переговоры

владимир путин

ВАШИНГТОН, 13 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сказал Владимиру Зеленскому и лидерам европейских стран, что его цели на пятничном саммите с президентом России Владимиром Путиным заключаются в достижении прекращения огня на Украине и в лучшем понимании того, возможно ли полноценное мирное соглашение, сообщил портал Axios со ссылкой на источники. По информации издания, в ходе разговора в среду американский лидер также сказал, что не может принимать окончательные решения по поводу территорий, но считает, что такой обмен будет необходимой частью мирного соглашения.

