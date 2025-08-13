https://1prime.ru/20250813/tramp-860687092.html

Трамп заявил о встрече Путина и Зеленского вскоре после саммита на Аляске

Трамп заявил о встрече Путина и Зеленского вскоре после саммита на Аляске

2025-08-13T19:24+0300

2025-08-13T19:24+0300

2025-08-13T19:40+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860624107_0:117:3223:1930_1920x0_80_0_0_2ebf8d65e1d94636d92e1ee03a61b157.jpg

ВАШИНГТОН, 13 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что после саммита с российским лидером Владимиром Путиным он хотел бы, чтобы встреча президента РФ и Владимира Зеленского состоялась "почти незамедлительно"."Если первая встреча пройдёт успешно, мы проведём быструю вторую. Я бы хотел сделать это практически незамедлительно, и мы проведём быструю вторую встречу между президентом Путиным и президентом Зеленским, если они захотят, чтобы я там присутствовал", - заявил Трамп журналистам.Вместе с тем он отметил, что если не получит "необходимых" ответов во время своего саммита в президентом России Владимиром Путиным на Аляске, то следующей встречи не будет.Также глава Белого дома предупредил, что если Россия в пятницу не согласится на прекращение огня, ее будут ждать "последствия" от Соединенных Штатов."Будут очень серьезные последствия. Да", - заявил Трамп журналистам, комментируя вопрос о последствиях для России в случае ее отказа от прекращения огня в конфликте на Украине.Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".

