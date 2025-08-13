Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Американские СМИ ожидают, что Трамп уступит требованиям Путина - 13.08.2025, ПРАЙМ
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
Американские СМИ ожидают, что Трамп уступит требованиям Путина
Президент США Дональд Трамп может согласиться на условия России по урегулированию украинского конфликта, пишет издание Atlantic. | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T21:49+0300
2025-08-13T21:49+0300
политика
дональд трамп
переговоры
владимир путин
конфликт на украине
урегулирование
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может согласиться на условия России по урегулированию украинского конфликта, пишет издание Atlantic. "Пообещав во время своей (предвыборной - ред.) кампании положить конец войне, Трамп, прежде всего, очень сильно хочет, чтобы бои прекратились, и наблюдатели опасаются, что в результате этого он может согласиться на условия (президента РФ Владимира - ред.) Путина вне зависимости от того, что хочет Украина", - говорится в публикации. По мнению Atlantic, если Киев не согласится с таким решением Вашингтона, то это может привести к тому, что Трамп "снова обрушит свой гнев на Зеленского" - а это уже, в свою очередь, может негативно сказаться на возможностях ВСУ продолжать конфликт. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
дональд трамп, переговоры, владимир путин, конфликт на украине, урегулирование
Политика, Дональд Трамп, переговоры, Владимир Путин, Конфликт на Украине, урегулирование
21:49 13.08.2025
 
Американские СМИ ожидают, что Трамп уступит требованиям Путина

Atlantic: Трамп может пойти на условия России по завершению конфликта на Украине

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может согласиться на условия России по урегулированию украинского конфликта, пишет издание Atlantic.
"Пообещав во время своей (предвыборной - ред.) кампании положить конец войне, Трамп, прежде всего, очень сильно хочет, чтобы бои прекратились, и наблюдатели опасаются, что в результате этого он может согласиться на условия (президента РФ Владимира - ред.) Путина вне зависимости от того, что хочет Украина", - говорится в публикации.
По мнению Atlantic, если Киев не согласится с таким решением Вашингтона, то это может привести к тому, что Трамп "снова обрушит свой гнев на Зеленского" - а это уже, в свою очередь, может негативно сказаться на возможностях ВСУ продолжать конфликт.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
Трамп заявил о встрече Путина и Зеленского вскоре после саммита на Аляске
Политика
 
 
