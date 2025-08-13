https://1prime.ru/20250813/tramp-860689086.html
Американские СМИ ожидают, что Трамп уступит требованиям Путина
2025-08-13T21:49+0300
2025-08-13T21:49+0300
2025-08-13T21:49+0300
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может согласиться на условия России по урегулированию украинского конфликта, пишет издание Atlantic. "Пообещав во время своей (предвыборной - ред.) кампании положить конец войне, Трамп, прежде всего, очень сильно хочет, чтобы бои прекратились, и наблюдатели опасаются, что в результате этого он может согласиться на условия (президента РФ Владимира - ред.) Путина вне зависимости от того, что хочет Украина", - говорится в публикации. По мнению Atlantic, если Киев не согласится с таким решением Вашингтона, то это может привести к тому, что Трамп "снова обрушит свой гнев на Зеленского" - а это уже, в свою очередь, может негативно сказаться на возможностях ВСУ продолжать конфликт. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
