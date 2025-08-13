https://1prime.ru/20250813/tramp-860689356.html

Суд разрешил Трампу сократить помощь зарубежным странам

ВАШИНГТОН, 13 авг - ПРАЙМ. Апелляционный суд в США разрешил администрации Трампа потенциально сократить помощь зарубежным странам, следует из решения, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Окружной суд допустил ошибку, удовлетворив иск, поскольку у получателей грантов нет оснований для подачи иска. Они не могут подать отдельный конституционный иск, если предполагаемое нарушение и заявленные полномочия были установлены законом", - говорится в решении суда. Однако решение суда не было единогласным: за него проголосовали 2 судьи, назначенные республиканцами, против выступила судья, назначенная бывшим президентом, демократом Джо Байденом. Теперь у истцов, которыми выступают получатели зарубежных грантов и операторы, есть возможность опротестовать решение в более широком составе апелляционного суда. Ранее в научном журнале Lancet было опубликовано исследование, где отмечалось, что резкое сокращение финансирования со стороны Агентства США по международному развитию (USAID) к 2030 году может привести к более чем 14 миллионам смертей, среди них более 4,5 миллиона детей. Американский предприниматель Илон Маск, возглавлявший департамент государственной эффективности США (DOGE), 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". На следующий день он сообщил, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть агентство. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, 3 февраля назначенный исполняющим обязанности главы USAID, 5 февраля заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.

