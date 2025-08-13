Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд разрешил Трампу сократить помощь зарубежным странам
Суд разрешил Трампу сократить помощь зарубежным странам
21:54 13.08.2025
 
Суд разрешил Трампу сократить помощь зарубежным странам

ВАШИНГТОН, 13 авг - ПРАЙМ. Апелляционный суд в США разрешил администрации Трампа потенциально сократить помощь зарубежным странам, следует из решения, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Окружной суд допустил ошибку, удовлетворив иск, поскольку у получателей грантов нет оснований для подачи иска. Они не могут подать отдельный конституционный иск, если предполагаемое нарушение и заявленные полномочия были установлены законом", - говорится в решении суда.
Однако решение суда не было единогласным: за него проголосовали 2 судьи, назначенные республиканцами, против выступила судья, назначенная бывшим президентом, демократом Джо Байденом.
Теперь у истцов, которыми выступают получатели зарубежных грантов и операторы, есть возможность опротестовать решение в более широком составе апелляционного суда.
Ранее в научном журнале Lancet было опубликовано исследование, где отмечалось, что резкое сокращение финансирования со стороны Агентства США по международному развитию (USAID) к 2030 году может привести к более чем 14 миллионам смертей, среди них более 4,5 миллиона детей.
Американский предприниматель Илон Маск, возглавлявший департамент государственной эффективности США (DOGE), 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". На следующий день он сообщил, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть агентство. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, 3 февраля назначенный исполняющим обязанности главы USAID, 5 февраля заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
Страны ЕС обогнали США по объему военной помощи Украине, пишут СМИ
Вчера, 13:31
 
