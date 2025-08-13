Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Политика
Трамп будет добиваться от России жеста доброй воли, утверждает CNN
ВАШИНГТОН, 13 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в ходе разговора с европейскими союзниками Киева в понедельник сказал, что будет добиваться на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным прекращения огня на Украине в качестве "жеста доброй воли" со стороны Москвы, утверждает телеканал CNN со ссылкой на европейских дипломатов. "Хотя Трамп не использовал термин "безоговорочное" (прекращение огня - ред.), он заявил, что, по его мнению, прекращение огня стало бы проявлением доброй воли со стороны России, а также заявил, что не станет обсуждать украинскую территорию", - говорится в публикации на сайте телеканала. Кроме того, утверждается, что Трамп также поддержал идею предоставления Киеву гарантий безопасности, которые бы включали роль США. "Однако бывший чиновник администрации Трампа предостерег от слишком глубокого прочтения заявления европейцев, объяснив, что президент часто предпочитает держать союзников на своей стороне, но, когда он пойдет на встречу, может произойти всё что угодно", - добавляет телеканал. Ранее Трамп пригрозил, что если Россия в пятницу не согласится на прекращение огня, то ее будут ждать "последствия" от США. Он также заявил, что если не получит "необходимых" ответов во время своего саммита с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, то следующей встречи не будет. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
23:31 13.08.2025
 
Трамп будет добиваться от России жеста доброй воли, утверждает CNN

CNN: Трамп будет добиваться от России прекращения огня как жеста доброй воли

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Белый дом в США
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 13 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в ходе разговора с европейскими союзниками Киева в понедельник сказал, что будет добиваться на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным прекращения огня на Украине в качестве "жеста доброй воли" со стороны Москвы, утверждает телеканал CNN со ссылкой на европейских дипломатов.
"Хотя Трамп не использовал термин "безоговорочное" (прекращение огня - ред.), он заявил, что, по его мнению, прекращение огня стало бы проявлением доброй воли со стороны России, а также заявил, что не станет обсуждать украинскую территорию", - говорится в публикации на сайте телеканала.
Кроме того, утверждается, что Трамп также поддержал идею предоставления Киеву гарантий безопасности, которые бы включали роль США.
"Однако бывший чиновник администрации Трампа предостерег от слишком глубокого прочтения заявления европейцев, объяснив, что президент часто предпочитает держать союзников на своей стороне, но, когда он пойдет на встречу, может произойти всё что угодно", - добавляет телеканал.
Ранее Трамп пригрозил, что если Россия в пятницу не согласится на прекращение огня, то ее будут ждать "последствия" от США. Он также заявил, что если не получит "необходимых" ответов во время своего саммита с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, то следующей встречи не будет.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
Американские СМИ ожидают, что Трамп уступит требованиям Путина
21:49
 
