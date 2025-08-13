Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Туск рассказал о реакции Трампа на позицию стран Европы по Аляске
Политика
Туск рассказал о реакции Трампа на позицию стран Европы по Аляске
Премьер-министр Польши Дональд Туск утверждает, что американский лидер Дональд Трамп с пониманием принял позицию европейских стран, выраженную ими перед его... | 13.08.2025, ПРАЙМ
ВАРШАВА, 13 авг – ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск утверждает, что американский лидер Дональд Трамп с пониманием принял позицию европейских стран, выраженную ими перед его переговорами на Аляске с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, Трамп "признал позицию" Европы и "с пониманием" отреагировал на требование европейских стран "о гарантиях безопасности для Украины и о том, что во время переговоров на Аляске не будет никаких договоренностей о территориях, то есть изменения территории Украины или обмена территориями". По его словам, ранее европейские лидеры согласовали общую позицию, выступив против принятия территориальных решений в пользу России и принятия каких-либо подобных решений без участия Украины и Европы. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
20:02 13.08.2025
 
Туск рассказал о реакции Трампа на позицию стран Европы по Аляске

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Европейского совета Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе. 21 июня 2019
ВАРШАВА, 13 авг – ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск утверждает, что американский лидер Дональд Трамп с пониманием принял позицию европейских стран, выраженную ими перед его переговорами на Аляске с президентом России Владимиром Путиным.
По его словам, Трамп "признал позицию" Европы и "с пониманием" отреагировал на требование европейских стран "о гарантиях безопасности для Украины и о том, что во время переговоров на Аляске не будет никаких договоренностей о территориях, то есть изменения территории Украины или обмена территориями".
По его словам, ранее европейские лидеры согласовали общую позицию, выступив против принятия территориальных решений в пользу России и принятия каких-либо подобных решений без участия Украины и Европы.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
Люди с флагами Евросоюза и Польши в Варшаве - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
В Польше вспыхнул скандал из-за нецелевой растраты европейских средств
11 августа, 16:51
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
