https://1prime.ru/20250813/tusk-860687966.html

Туск рассказал о реакции Трампа на позицию стран Европы по Аляске

Туск рассказал о реакции Трампа на позицию стран Европы по Аляске - 13.08.2025, ПРАЙМ

Туск рассказал о реакции Трампа на позицию стран Европы по Аляске

Премьер-министр Польши Дональд Туск утверждает, что американский лидер Дональд Трамп с пониманием принял позицию европейских стран, выраженную ими перед его... | 13.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-13T20:02+0300

2025-08-13T20:02+0300

2025-08-13T20:02+0300

политика

дональд туск

дональд трамп

евросоюз

переговоры

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859817925_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_13507e07c4e983464902034d71e45afc.jpg

ВАРШАВА, 13 авг – ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск утверждает, что американский лидер Дональд Трамп с пониманием принял позицию европейских стран, выраженную ими перед его переговорами на Аляске с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, Трамп "признал позицию" Европы и "с пониманием" отреагировал на требование европейских стран "о гарантиях безопасности для Украины и о том, что во время переговоров на Аляске не будет никаких договоренностей о территориях, то есть изменения территории Украины или обмена территориями". По его словам, ранее европейские лидеры согласовали общую позицию, выступив против принятия территориальных решений в пользу России и принятия каких-либо подобных решений без участия Украины и Европы. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".

https://1prime.ru/20250811/polsha-860577199.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд туск, дональд трамп, евросоюз, переговоры, россия