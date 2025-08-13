https://1prime.ru/20250813/ucheniya-860673477.html
На учениях в Белоруссии отработают планирование применения "Орешника"
МИНСК, 13 авг – ПРАЙМ. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что на белорусско-российских военных учениях "Запад-2025" в сентябре отработают планирование применения тактического ядерного оружия и комплекса "Орешник". "Это для нас важный элемент стратегического прежде всего сдерживания. Как требует глава государства, мы должны быть готовы ко всему. Мы видим обстановку на наших западных, северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью. Мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но порох всегда надо держать сухим", - приводит слова министра агентство Белта. Отмечается, что на учениях отработают "планирование применения" тактического "ядерного оружия". Хренин также подчеркнул, что на учениях белорусские военные вместе с российскими коллегами отработают вопросы планирования применения комплекса "Орешник".
