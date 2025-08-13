Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На учениях в Белоруссии отработают планирование применения "Орешника"
Вооружения
На учениях в Белоруссии отработают планирование применения "Орешника"
2025-08-13T14:05+0300
2025-08-13T14:05+0300
вооружения
белоруссия
"орешник"
МИНСК, 13 авг – ПРАЙМ. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что на белорусско-российских военных учениях "Запад-2025" в сентябре отработают планирование применения тактического ядерного оружия и комплекса "Орешник". "Это для нас важный элемент стратегического прежде всего сдерживания. Как требует глава государства, мы должны быть готовы ко всему. Мы видим обстановку на наших западных, северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью. Мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но порох всегда надо держать сухим", - приводит слова министра агентство Белта. Отмечается, что на учениях отработают "планирование применения" тактического "ядерного оружия". Хренин также подчеркнул, что на учениях белорусские военные вместе с российскими коллегами отработают вопросы планирования применения комплекса "Орешник".
белоруссия
Новости
1920
1920
true
белоруссия, "орешник"
Вооружения, БЕЛОРУССИЯ, "Орешник"
14:05 13.08.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов
Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России "Запад-2017"
Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России Запад-2017
© РИА Новости . Евгений Биятов
МИНСК, 13 авг – ПРАЙМ. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что на белорусско-российских военных учениях "Запад-2025" в сентябре отработают планирование применения тактического ядерного оружия и комплекса "Орешник".
"Это для нас важный элемент стратегического прежде всего сдерживания. Как требует глава государства, мы должны быть готовы ко всему. Мы видим обстановку на наших западных, северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью. Мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но порох всегда надо держать сухим", - приводит слова министра агентство Белта.
Отмечается, что на учениях отработают "планирование применения" тактического "ядерного оружия". Хренин также подчеркнул, что на учениях белорусские военные вместе с российскими коллегами отработают вопросы планирования применения комплекса "Орешник".
У России есть не только "Орешник", заявил Рябков
У России есть не только "Орешник", заявил Рябков
10 августа, 13:39
 
Вооружения БЕЛОРУССИЯ "Орешник"
 
 
