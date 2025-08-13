Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Поддерживает идею". СМИ раскрыли, какой удар по Киеву нанес Уиткофф - 13.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250813/uitkoff-860689210.html
"Поддерживает идею". СМИ раскрыли, какой удар по Киеву нанес Уиткофф
"Поддерживает идею". СМИ раскрыли, какой удар по Киеву нанес Уиткофф - 13.08.2025, ПРАЙМ
"Поддерживает идею". СМИ раскрыли, какой удар по Киеву нанес Уиткофф
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф выступает за контроль Российской Федерации над освобожденными территориями на Украине. Об этом, ссылаясь на... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T21:45+0300
2025-08-13T21:46+0300
политика
стив уиткофф
россия
контроль
территории
украина
сми
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/04/859171720_0:125:2043:1274_1920x0_80_0_0_4f47030c6fce1c06fc6e08cb1c4a7de2.jpg
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф выступает за контроль Российской Федерации над освобожденными территориями на Украине. Об этом, ссылаясь на источник, близкий к Совету нацбезопасности Соединенных Штатов, рассказывают авторы материала для британской газеты The Times.В частности, в материале указывается, что Российская Федерация намерена осуществлять военный и экономический контроль над освобожденными территориями Украины, и "Уиткофф поддерживает эту идею".По данным Times, вопрос российского контроля обсуждался в ходе недавнего визита Уиткоффа в Москву. В статье подчеркивается, что при такого рода договоренности Киев мог бы обойтись без выполнения конституционного требования по референдуму об изменении границ страны.
https://1prime.ru/20250806/vstrecha-860385263.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/04/859171720_90:0:1954:1398_1920x0_80_0_0_e59332c2fbc156d8ed664f80339585ac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
стив уиткофф, россия, контроль, территории, украина, сми
Политика, Стив Уиткофф, РОССИЯ, контроль, Территории, УКРАИНА, СМИ
21:45 13.08.2025 (обновлено: 21:46 13.08.2025)
 
"Поддерживает идею". СМИ раскрыли, какой удар по Киеву нанес Уиткофф

Times: Уиткофф выступает за контроль России над освобожденными территориями

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф выступает за контроль Российской Федерации над освобожденными территориями на Украине. Об этом, ссылаясь на источник, близкий к Совету нацбезопасности Соединенных Штатов, рассказывают авторы материала для британской газеты The Times.
В частности, в материале указывается, что Российская Федерация намерена осуществлять военный и экономический контроль над освобожденными территориями Украины, и "Уиткофф поддерживает эту идею".
По данным Times, вопрос российского контроля обсуждался в ходе недавнего визита Уиткоффа в Москву. В статье подчеркивается, что при такого рода договоренности Киев мог бы обойтись без выполнения конституционного требования по референдуму об изменении границ страны.
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
Встреча Путина и Уиткоффа завершилась в Кремле
6 августа, 14:42
 
ПолитикаСтив УиткоффРОССИЯконтрольТерриторииУКРАИНАСМИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала