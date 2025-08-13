https://1prime.ru/20250813/uitkoff-860689210.html

"Поддерживает идею". СМИ раскрыли, какой удар по Киеву нанес Уиткофф

2025-08-13T21:45+0300

2025-08-13T21:45+0300

2025-08-13T21:46+0300

МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф выступает за контроль Российской Федерации над освобожденными территориями на Украине. Об этом, ссылаясь на источник, близкий к Совету нацбезопасности Соединенных Штатов, рассказывают авторы материала для британской газеты The Times.В частности, в материале указывается, что Российская Федерация намерена осуществлять военный и экономический контроль над освобожденными территориями Украины, и "Уиткофф поддерживает эту идею".По данным Times, вопрос российского контроля обсуждался в ходе недавнего визита Уиткоффа в Москву. В статье подчеркивается, что при такого рода договоренности Киев мог бы обойтись без выполнения конституционного требования по референдуму об изменении границ страны.

2025

