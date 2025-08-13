https://1prime.ru/20250813/uitkoff-860689210.html
"Поддерживает идею". СМИ раскрыли, какой удар по Киеву нанес Уиткофф
"Поддерживает идею". СМИ раскрыли, какой удар по Киеву нанес Уиткофф - 13.08.2025, ПРАЙМ
"Поддерживает идею". СМИ раскрыли, какой удар по Киеву нанес Уиткофф
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф выступает за контроль Российской Федерации над освобожденными территориями на Украине. Об этом, ссылаясь на... | 13.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф выступает за контроль Российской Федерации над освобожденными территориями на Украине. Об этом, ссылаясь на источник, близкий к Совету нацбезопасности Соединенных Штатов, рассказывают авторы материала для британской газеты The Times.В частности, в материале указывается, что Российская Федерация намерена осуществлять военный и экономический контроль над освобожденными территориями Украины, и "Уиткофф поддерживает эту идею".По данным Times, вопрос российского контроля обсуждался в ходе недавнего визита Уиткоффа в Москву. В статье подчеркивается, что при такого рода договоренности Киев мог бы обойтись без выполнения конституционного требования по референдуму об изменении границ страны.
"Поддерживает идею". СМИ раскрыли, какой удар по Киеву нанес Уиткофф
Times: Уиткофф выступает за контроль России над освобожденными территориями