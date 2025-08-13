Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Кошмар для Украины": Politico рассказало о главном страхе Киева - 13.08.2025
"Кошмар для Украины": Politico рассказало о главном страхе Киева
Издание Politico отмечает, что на Украине опасаются, что президент США Дональд Трамп на встрече с российским лидером Владимиром Путиным может "продать" Киев. | 13.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Издание Politico отмечает, что на Украине опасаются, что президент США Дональд Трамп на встрече с российским лидером Владимиром Путиным может "продать" Киев."Кошмаром для Украины является то, что президент Дональд Трамп воспользуется саммитом со своим российским коллегой Владимиром Путиным в пятницу, чтобы выставить себя кандидатом на Нобелевскую премию мира путем продавливания военного урегулирования, которое продаст Киев", - пишет издание.На прошлой неделе Кремль и Белый дом сообщили о подготовке к встрече российского и американского лидеров, которая пройдет на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что саммит пройдет в Анкоридже. При этом CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома уточнил, что встреча состоится на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
11:13 13.08.2025
 
"Кошмар для Украины": Politico рассказало о главном страхе Киева

Politico: на Украине боятся, что Трамп "продаст" Киев на саммите с Путиным

© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Издание Politico отмечает, что на Украине опасаются, что президент США Дональд Трамп на встрече с российским лидером Владимиром Путиным может "продать" Киев.
"Кошмаром для Украины является то, что президент Дональд Трамп воспользуется саммитом со своим российским коллегой Владимиром Путиным в пятницу, чтобы выставить себя кандидатом на Нобелевскую премию мира путем продавливания военного урегулирования, которое продаст Киев", - пишет издание.
На прошлой неделе Кремль и Белый дом сообщили о подготовке к встрече российского и американского лидеров, которая пройдет на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что саммит пройдет в Анкоридже. При этом CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома уточнил, что встреча состоится на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
"Протащат": в США рассказали о нежданном госте на встрече Путина и Трампа
"Протащат": в США рассказали о нежданном госте на встрече Путина и Трампа
08:30
 
Политика
 
 
