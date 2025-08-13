https://1prime.ru/20250813/ukraina-860664030.html
"Кошмар для Украины": Politico рассказало о главном страхе Киева
Издание Politico отмечает, что на Украине опасаются, что президент США Дональд Трамп на встрече с российским лидером Владимиром Путиным может "продать" Киев. | 13.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Издание Politico отмечает, что на Украине опасаются, что президент США Дональд Трамп на встрече с российским лидером Владимиром Путиным может "продать" Киев."Кошмаром для Украины является то, что президент Дональд Трамп воспользуется саммитом со своим российским коллегой Владимиром Путиным в пятницу, чтобы выставить себя кандидатом на Нобелевскую премию мира путем продавливания военного урегулирования, которое продаст Киев", - пишет издание.На прошлой неделе Кремль и Белый дом сообщили о подготовке к встрече российского и американского лидеров, которая пройдет на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что саммит пройдет в Анкоридже. При этом CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома уточнил, что встреча состоится на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
