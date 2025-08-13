https://1prime.ru/20250813/ukraina-860667143.html
Киев усиливает террористическую активность, заявил МИД
Киев усиливает террористическую активность, заявил МИД - 13.08.2025, ПРАЙМ
Киев усиливает террористическую активность, заявил МИД
Киев усиливает террористическую активность против российских регионов в преддверии российско-американского саммита на Аляске, заявил заместитель директора... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T12:00+0300
2025-08-13T12:00+0300
2025-08-13T12:00+0300
политика
россия
общество
киев
волгоградская область
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/76189/28/761892873_0:113:1514:965_1920x0_80_0_0_87efc8738ddb870ca7ec77d31a0a7e7b.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Киев усиливает террористическую активность против российских регионов в преддверии российско-американского саммита на Аляске, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев. "По мере приближения российско-американского саммита на Аляске киевский режим усиливает террористическую активность против наших регионов. Только за прошедшую ночь, с 12 на 13 августа, нашими военными были перехвачены и уничтожены 46 украинских БПЛА самолетного типа. В том числе 15 над Брянской областью, 11 над территорией Волгоградской области, а также над территориями Ростовской, Белгородской, Воронежской областей, над Краснодарским краем и территорией Республики Крым", - сказал он в ходе брифинга в среду.
https://1prime.ru/20250813/podolyak-860663703.html
киев
волгоградская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76189/28/761892873_39:0:1476:1078_1920x0_80_0_0_f807cb35ae61340ddad8b94f19d409e1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , киев, волгоградская область, мид рф
Политика, РОССИЯ, Общество , Киев, Волгоградская область, МИД РФ
Киев усиливает террористическую активность, заявил МИД
МИД: Киев усиливает террористическую активность по мере приближения саммита
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Киев усиливает террористическую активность против российских регионов в преддверии российско-американского саммита на Аляске, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.
"По мере приближения российско-американского саммита на Аляске киевский режим усиливает террористическую активность против наших регионов. Только за прошедшую ночь, с 12 на 13 августа, нашими военными были перехвачены и уничтожены 46 украинских БПЛА самолетного типа. В том числе 15 над Брянской областью, 11 над территорией Волгоградской области, а также над территориями Ростовской, Белгородской, Воронежской областей, над Краснодарским краем и территорией Республики Крым", - сказал он в ходе брифинга в среду.
В Киеве заявили, что готовы обсуждать воздушное перемирие с Россией