Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Киев усиливает террористическую активность, заявил МИД - 13.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250813/ukraina-860667143.html
Киев усиливает террористическую активность, заявил МИД
Киев усиливает террористическую активность, заявил МИД - 13.08.2025, ПРАЙМ
Киев усиливает террористическую активность, заявил МИД
Киев усиливает террористическую активность против российских регионов в преддверии российско-американского саммита на Аляске, заявил заместитель директора... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T12:00+0300
2025-08-13T12:00+0300
политика
россия
общество
киев
волгоградская область
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/76189/28/761892873_0:113:1514:965_1920x0_80_0_0_87efc8738ddb870ca7ec77d31a0a7e7b.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Киев усиливает террористическую активность против российских регионов в преддверии российско-американского саммита на Аляске, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев. "По мере приближения российско-американского саммита на Аляске киевский режим усиливает террористическую активность против наших регионов. Только за прошедшую ночь, с 12 на 13 августа, нашими военными были перехвачены и уничтожены 46 украинских БПЛА самолетного типа. В том числе 15 над Брянской областью, 11 над территорией Волгоградской области, а также над территориями Ростовской, Белгородской, Воронежской областей, над Краснодарским краем и территорией Республики Крым", - сказал он в ходе брифинга в среду.
https://1prime.ru/20250813/podolyak-860663703.html
киев
волгоградская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76189/28/761892873_39:0:1476:1078_1920x0_80_0_0_f807cb35ae61340ddad8b94f19d409e1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , киев, волгоградская область, мид рф
Политика, РОССИЯ, Общество , Киев, Волгоградская область, МИД РФ
12:00 13.08.2025
 
Киев усиливает террористическую активность, заявил МИД

МИД: Киев усиливает террористическую активность по мере приближения саммита

© fotolia.com / Vladimir Yaitskiy%Флаг Украины
%Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
© fotolia.com / Vladimir Yaitskiy
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Киев усиливает террористическую активность против российских регионов в преддверии российско-американского саммита на Аляске, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.
"По мере приближения российско-американского саммита на Аляске киевский режим усиливает террористическую активность против наших регионов. Только за прошедшую ночь, с 12 на 13 августа, нашими военными были перехвачены и уничтожены 46 украинских БПЛА самолетного типа. В том числе 15 над Брянской областью, 11 над территорией Волгоградской области, а также над территориями Ростовской, Белгородской, Воронежской областей, над Краснодарским краем и территорией Республики Крым", - сказал он в ходе брифинга в среду.
Здание правительства Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
В Киеве заявили, что готовы обсуждать воздушное перемирие с Россией
11:11
 
ПолитикаРОССИЯОбществоКиевВолгоградская областьМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала