На Украине продали конфискованный у компании из РФ завод "Винницабытхим" - 13.08.2025
На Украине продали конфискованный у компании из РФ завод "Винницабытхим"
На Украине продали конфискованный у компании из РФ завод "Винницабытхим"
МОСКВА, 13 авг – ПРАЙМ. Власти Украины продали на аукционе конфискованный ранее у российской компании "Невская косметика" завод "Винницабытхим" за 608 миллионов гривен (14,6 миллиона долларов), сообщила премьер страны Юлия Свириденко. "Большая приватизация продолжается. Сегодня состоялся аукцион по продаже 100% акций "Винницабытхим". Во время аукциона победная ставка выросла вдвое. Победитель аукциона готов заплатить за предприятие 608 миллионов гривен. Предприятие, конфискованное решением суда, получит нового собственника с обязательством сохранить производство, погасить долги и гарантировать права работников", - написала Свириденко в своем Telegram-канале. Минюст Украины в июле 2024 года сообщил, что Высший антикоррупционный суд страны удовлетворил иск о передаче государству завода "Винницабытхим", владельцем которого является российская компания по производству косметики и парфюмерии "Невская косметика".
Новости
12:28 13.08.2025
 
На Украине продали конфискованный у компании из РФ завод "Винницабытхим"

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины у здания Верховной рады
Флаг Украины у здания Верховной рады - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 авг – ПРАЙМ. Власти Украины продали на аукционе конфискованный ранее у российской компании "Невская косметика" завод "Винницабытхим" за 608 миллионов гривен (14,6 миллиона долларов), сообщила премьер страны Юлия Свириденко.
"Большая приватизация продолжается. Сегодня состоялся аукцион по продаже 100% акций "Винницабытхим". Во время аукциона победная ставка выросла вдвое. Победитель аукциона готов заплатить за предприятие 608 миллионов гривен. Предприятие, конфискованное решением суда, получит нового собственника с обязательством сохранить производство, погасить долги и гарантировать права работников", - написала Свириденко в своем Telegram-канале.
Минюст Украины в июле 2024 года сообщил, что Высший антикоррупционный суд страны удовлетворил иск о передаче государству завода "Винницабытхим", владельцем которого является российская компания по производству косметики и парфюмерии "Невская косметика".
