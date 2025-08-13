Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Она готова". В Киеве раскрыли стратегию Украины в свете саммита на Аляске - 13.08.2025
Политика
"Она готова". В Киеве раскрыли стратегию Украины в свете саммита на Аляске
"Она готова". В Киеве раскрыли стратегию Украины в свете саммита на Аляске - 13.08.2025, ПРАЙМ
"Она готова". В Киеве раскрыли стратегию Украины в свете саммита на Аляске
Украинской власти нельзя согласиться с потерей территорий, но ей необходимо демонстрировать, что она готова сесть за стол переговоров, и заявлять о своем... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T15:45+0300
2025-08-13T15:51+0300
политика
украина
переговоры
владимир путин
дональд трамп
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Украинской власти нельзя согласиться с потерей территорий, но ей необходимо демонстрировать, что она готова сесть за стол переговоров, и заявлять о своем стремлении к миру. Такое мнение в эфире украинского канала "ПолитЭксперт" высказал политолог Руслан Бортник.По его данным, соцопросы показывают, что 69-80% граждан Украины выступают за скорейшее завершение конфликта. По этой причине, как утверждает Бортник, если какой-либо украинский политик постоянно не заявляет о том, что в ближайшее время наступит мир, то он резко теряет популярность и его никто "слышать не хочет"."Кроме того, надо демонстрировать готовность к мирным соглашениям, договоренностям перед глазами того же (президента США Дональда - прим. ред.) Трампа, перед глазами наблюдающего мира", - порекомендовал украинский политолог, добавив, что американского лидера уже давно раздражают попытки Украины "торговаться, выбить какие-то свои позиции".При этом Бортник сказал, что не верит, будто верхушка украинской власти искренне полагает, будто в настоящий момент есть "уникальный шанс" для заключения мира, или что такой шанс появится до конца года."Главная задача сейчас – не потерять поддержку Запада, прежде всего Америки и, в то же время не пойти на какие-то кардинальные стратегические политические и юридические уступки России", – заключил украинский политолог.
украина
украина, переговоры, владимир путин, дональд трамп
Политика, УКРАИНА, переговоры, Владимир Путин, Дональд Трамп
15:45 13.08.2025 (обновлено: 15:51 13.08.2025)
 
"Она готова". В Киеве раскрыли стратегию Украины в свете саммита на Аляске

Бортник: Киеву нельзя соглашаться на потерю территорий, но нужно говорить о мире

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Украинской власти нельзя согласиться с потерей территорий, но ей необходимо демонстрировать, что она готова сесть за стол переговоров, и заявлять о своем стремлении к миру. Такое мнение в эфире украинского канала "ПолитЭксперт" высказал политолог Руслан Бортник.
По его данным, соцопросы показывают, что 69-80% граждан Украины выступают за скорейшее завершение конфликта. По этой причине, как утверждает Бортник, если какой-либо украинский политик постоянно не заявляет о том, что в ближайшее время наступит мир, то он резко теряет популярность и его никто "слышать не хочет".
"Кроме того, надо демонстрировать готовность к мирным соглашениям, договоренностям перед глазами того же (президента США Дональда - прим. ред.) Трампа, перед глазами наблюдающего мира", - порекомендовал украинский политолог, добавив, что американского лидера уже давно раздражают попытки Украины "торговаться, выбить какие-то свои позиции".
При этом Бортник сказал, что не верит, будто верхушка украинской власти искренне полагает, будто в настоящий момент есть "уникальный шанс" для заключения мира, или что такой шанс появится до конца года.
"Главная задача сейчас – не потерять поддержку Запада, прежде всего Америки и, в то же время не пойти на какие-то кардинальные стратегические политические и юридические уступки России", – заключил украинский политолог.
Дональд Трамп представляет проект системы ПВО Золотой купол - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
Трамп рассказал, как "нечестные СМИ" мешают подготовке к саммиту с Путиным
15:42
 
ПолитикаУКРАИНАпереговорыВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
