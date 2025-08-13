https://1prime.ru/20250813/ukraina-860678457.html
"Она готова". В Киеве раскрыли стратегию Украины в свете саммита на Аляске
"Она готова". В Киеве раскрыли стратегию Украины в свете саммита на Аляске - 13.08.2025, ПРАЙМ
"Она готова". В Киеве раскрыли стратегию Украины в свете саммита на Аляске
Украинской власти нельзя согласиться с потерей территорий, но ей необходимо демонстрировать, что она готова сесть за стол переговоров, и заявлять о своем... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T15:45+0300
2025-08-13T15:45+0300
2025-08-13T15:51+0300
политика
украина
переговоры
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Украинской власти нельзя согласиться с потерей территорий, но ей необходимо демонстрировать, что она готова сесть за стол переговоров, и заявлять о своем стремлении к миру. Такое мнение в эфире украинского канала "ПолитЭксперт" высказал политолог Руслан Бортник.По его данным, соцопросы показывают, что 69-80% граждан Украины выступают за скорейшее завершение конфликта. По этой причине, как утверждает Бортник, если какой-либо украинский политик постоянно не заявляет о том, что в ближайшее время наступит мир, то он резко теряет популярность и его никто "слышать не хочет"."Кроме того, надо демонстрировать готовность к мирным соглашениям, договоренностям перед глазами того же (президента США Дональда - прим. ред.) Трампа, перед глазами наблюдающего мира", - порекомендовал украинский политолог, добавив, что американского лидера уже давно раздражают попытки Украины "торговаться, выбить какие-то свои позиции".При этом Бортник сказал, что не верит, будто верхушка украинской власти искренне полагает, будто в настоящий момент есть "уникальный шанс" для заключения мира, или что такой шанс появится до конца года."Главная задача сейчас – не потерять поддержку Запада, прежде всего Америки и, в то же время не пойти на какие-то кардинальные стратегические политические и юридические уступки России", – заключил украинский политолог.
https://1prime.ru/20250813/tramp-860678326.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_152:0:2248:1572_1920x0_80_0_0_4279494b4c3f62227a3c1e0571af02ec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, переговоры, владимир путин, дональд трамп
Политика, УКРАИНА, переговоры, Владимир Путин, Дональд Трамп
"Она готова". В Киеве раскрыли стратегию Украины в свете саммита на Аляске
Бортник: Киеву нельзя соглашаться на потерю территорий, но нужно говорить о мире
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Украинской власти нельзя согласиться с потерей территорий, но ей необходимо демонстрировать, что она готова сесть за стол переговоров, и заявлять о своем стремлении к миру. Такое мнение в эфире украинского канала "ПолитЭксперт" высказал политолог Руслан Бортник.
По его данным, соцопросы показывают, что 69-80% граждан Украины выступают за скорейшее завершение конфликта. По этой причине, как утверждает Бортник, если какой-либо украинский политик постоянно не заявляет о том, что в ближайшее время наступит мир, то он резко теряет популярность и его никто "слышать не хочет".
"Кроме того, надо демонстрировать готовность к мирным соглашениям, договоренностям перед глазами того же (президента США Дональда - прим. ред.) Трампа, перед глазами наблюдающего мира", - порекомендовал украинский политолог, добавив, что американского лидера уже давно раздражают попытки Украины "торговаться, выбить какие-то свои позиции".
При этом Бортник сказал, что не верит, будто верхушка украинской власти искренне полагает, будто в настоящий момент есть "уникальный шанс" для заключения мира, или что такой шанс появится до конца года.
"Главная задача сейчас – не потерять поддержку Запада, прежде всего Америки и, в то же время не пойти на какие-то кардинальные стратегические политические и юридические уступки России", – заключил украинский политолог.
Трамп рассказал, как "нечестные СМИ" мешают подготовке к саммиту с Путиным