"Она готова". В Киеве раскрыли стратегию Украины в свете саммита на Аляске

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Украинской власти нельзя согласиться с потерей территорий, но ей необходимо демонстрировать, что она готова сесть за стол переговоров, и заявлять о своем стремлении к миру. Такое мнение в эфире украинского канала "ПолитЭксперт" высказал политолог Руслан Бортник.По его данным, соцопросы показывают, что 69-80% граждан Украины выступают за скорейшее завершение конфликта. По этой причине, как утверждает Бортник, если какой-либо украинский политик постоянно не заявляет о том, что в ближайшее время наступит мир, то он резко теряет популярность и его никто "слышать не хочет"."Кроме того, надо демонстрировать готовность к мирным соглашениям, договоренностям перед глазами того же (президента США Дональда - прим. ред.) Трампа, перед глазами наблюдающего мира", - порекомендовал украинский политолог, добавив, что американского лидера уже давно раздражают попытки Украины "торговаться, выбить какие-то свои позиции".При этом Бортник сказал, что не верит, будто верхушка украинской власти искренне полагает, будто в настоящий момент есть "уникальный шанс" для заключения мира, или что такой шанс появится до конца года."Главная задача сейчас – не потерять поддержку Запада, прежде всего Америки и, в то же время не пойти на какие-то кардинальные стратегические политические и юридические уступки России", – заключил украинский политолог.

